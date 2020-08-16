Diş hekimi korkusunu müzikli tedaviyle yenin

‘Dentafobi, odontofobi’ olarak literatüre giren diş hekimi korkusunun bireylerin sağlığı açısından önemli bir konu olduğunun altını çizen Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Dt. Zeynep Ceren Çelik, “Bu konuda bizim diş hekimi olarak attığımız ilk adım, kişinin neden korktuğunu belirlemek oluyor. Çünkü diş hekimi korkusu, birçok alanı ilgilendiriyor. Hasta, diş tedavilerinde kullanılan malzemelerden dolayı korku ya da endişe duyabilir. Kişi, çıkan seslerden dolayı da korku hissedebilir. Diş hekiminin kendisinden, önlüğünden bile korkabilir. Hasta, daha önceki travmatik deneyimlerinden dolayı bir sonraki tedavide aynı acıları hissedebileceğini düşünüp bunları tekrar yaşamak istemediği için diş hekimine gitmekten kaçınabilir” diye konuştu.

“Her aşamayı anlatıyoruz”

Uzm. Dt. Zeynep Ceren Çelik, kişilerin diş hekimi korkusunu yenebilmeleri için uyguladıkları yöntemleri de şu şekilde anlattı:

“Eğer hasta, diş hekimliğinde kullanılan malzemelerin seslerinden rahatsızlık duyuyorsa basit bir kulaklık yardımıyla kişiye müzik dinleterek bu fobinin üzerinden gelmeye çalışıyoruz. Diş hekimliği malzemelerinden korkuyorsa bu malzemelerin kesici, delici olmadığını göstererek ve hastaya her aşamayı anlatarak diş hekimi korkusunu yenebiliyoruz. Bu arada hastanın tedavisi, seanslara bölünerek de gerçekleştirilmiş oluyor. Eğer kişinin dişiyle ilgili daha önceki tedavi deneyimleri ağrılı geçmiş ya da diş hekimiyle uyuşmazlık yaşamışsa bunları da ayrıntılarıyla öğrenerek hastaya uygun ağrısız tedaviler uygulamaya çalışıyoruz. Diş hekimleri olarak hastalara ağrısız, konforlu ve en sonunda fonksiyonel ve estetik tedavileri sunmaya çalışıyoruz. Hasta da bunun bilincinde olup diş hekimiyle işbirliğine girdiği zaman bu korkusunu rahatlıkla yenebilir. Unutmayalım ki dentafobi yani diş hekimi korkusu, diş hekiminizle birlikte aşabileceğiniz bir olgudur. Eğer aşılamazsa diş kayıpları ve daha büyük problemler kaçınılmaz olabilir.”