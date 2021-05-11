Diş eti hastalıklarında temel faktör mikrobiyal plak tabakası

Diş eti hastalıklarındaki temel faktörün, mikrobiyal plak tabakası olduğunu belirten Dr. Dilek Mamaklıoğlu, diş eti hastalıklarının belirtileri arasında kanama, şişlik ve renk değişikliği gibi semptomların görüldüğünü söyledi.

Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Dilek Mamaklıoğlu, diş eti hastalıklarına karşı korunma yöntemlerini anlattı. Mamakoğlu, diş ve kök yüzeylerinden uzaklaştırılmayan diş taşı ve plak tabakasının zamanla diş eti iltihabına ve ardından da kemik kaybına neden olduğunu ifade etti. Diş eti hastalığının belirtileri arasında diş etlerinde kanama, şişlik ve renk değişikliği bulunduğunun altını çizen Mamaklıoğlu şu ifadeleri kullandı:

''Dişi çevreleyen dokularda aynı değişikliklere neden olan başka durumlar da mevcuttur. Bazı sistemik durumların veya hastalıkların belirtileri ilk olarak diş etinde görülebilir. Mikrobiyal plağa bağlı olmayan diş eti hastalıkları sistemik hastalıkların belirtileri olabilir, aynı zamanda diş eti dokularıyla sınırlı patolojik değişiklikleri de içerebilir.''

HASTALIĞIN FARKLI NEDENLERİ OLABİLİR

Mamaklıoğlu, diş etinde görülen farklılıkların olası nedenlerine de değinerek, ''Genetik veya gelişimsel bozukluklar, bakteri, virüs veya mantar kaynaklı spesifik enfeksiyonlar, immün hastalıklar, deri hastalıkları, travmatik lezyonlar veya diş eti renkleşmeleri olabilir. Bu hastalıklarda ağız boşluğu ilk etkilenen bölge olabilmektedir'' dedi.