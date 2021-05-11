Diş eti hastalıklarında temel faktör mikrobiyal plak tabakası

Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Dilek Mamaklıoğlu, diş eti hastalıklarına karşı korunma yöntemlerini anlattı. Mamakoğlu, diş ve kök yüzeylerinden uzaklaştırılmayan diş taşı ve plak tabakasının zamanla diş eti iltihabına ve ardından da kemik kaybına neden olduğunu ifade etti. Diş eti hastalığının belirtileri arasında diş etlerinde kanama, şişlik ve renk değişikliği bulunduğunun altını çizen Mamaklıoğlu şu ifadeleri kullandı:
''Dişi çevreleyen dokularda aynı değişikliklere neden olan başka durumlar da mevcuttur. Bazı sistemik durumların veya hastalıkların belirtileri ilk olarak diş etinde görülebilir. Mikrobiyal plağa bağlı olmayan diş eti hastalıkları sistemik hastalıkların belirtileri olabilir, aynı zamanda diş eti dokularıyla sınırlı patolojik değişiklikleri de içerebilir.''
HASTALIĞIN FARKLI NEDENLERİ OLABİLİR
Mamaklıoğlu, diş etinde görülen farklılıkların olası nedenlerine de değinerek, ''Genetik veya gelişimsel bozukluklar, bakteri, virüs veya mantar kaynaklı spesifik enfeksiyonlar, immün hastalıklar, deri hastalıkları, travmatik lezyonlar veya diş eti renkleşmeleri olabilir. Bu hastalıklarda ağız boşluğu ilk etkilenen bölge olabilmektedir'' dedi.
Bazı kanser türlerinde de lezyonların ağız boşluğunda veya diş etinde belirti verebildiğine dikkat çeken Mamaklıoğlu, ''Lezyonların görünümleri farklılık gösterebilir, kesin teşhis için alınan biyopsi örneğinin histopatolojik incelemesi gereklidir. Diş hekimleri diş etinde görülen değişikliklerin teşhisini koyma ve tedavi planını düzenleme konusunda ilk başvurulması gereken sağlık profesyonelleridir. Diş etinde normalin dışında görünüm veren lezyonların tespit edildiği durumlarda en yakın diş hekimi ziyaret edilmelidir'' diye konuştu.