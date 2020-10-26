Dilber Ay’a Büşra Pekin hayat verecek!

Yapımcılığını Fikri Harika Yapım ile Aytaç Medya’nın üstlendiği, senaryosunu Kamuran Süner ile Nalan Merter Savaş’ın yazdığı, müzik direktörlüğünü İskender Paydaş , görüntü yönetmenliğini İngiliz Jean Paul Seresin’in yapacağı ve yönetmen koltuğunda Hakan Kırkavaç’ın oturduğu filmin çekimleri Kasım ayında başlıyor.

Filmde, Dilber Ay’ın çocukluğunu O Ses Türkiye yarışmasında yarışan Zeliha Kendirci canlandırırken oyuncu kadrosunda Nursel Köse ve Tuncer Salman gibi ünlü isimler de yer alıyor.