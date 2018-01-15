Dikkat! Gençleri esir alan hastalık: Hikkikomori

Hikkikomori adı verilen ve basitçe "kendini eve kapatma" olarak ifade edilebilen sendrom, Japon toplumundaki gençleri esir almış durumda. Yaklaşık 1 milyon kişi bu durumdan muzdarip.

Hikkikomori, "içeri çekilme, hapsedilmiş olma" anlamlarına gelen Japonca bir kelime. Bu kavram aynı zamanda münzevi, yetişkin, ve ergen bireylerin toplumsal yaşamdan çekilmeleri ve sıklıkla aşırı seviyelerde kendilerini izole etmeleri olayını anlatır. Bu sendromdan muzdarip kişiler yaşamdan elini ayağını çekip temel ihtiyaçlar dışındaki tüm zamanlarını odalarında geçirirler.

MODERN ÇAĞIN KEŞİŞLERİ

Hikikomori, gidilmesi gereken bir iş, bir okul veya benzeri sorumlulukların tamamen reddedilerek sosyal dünyadan izole bir biçimde yaşandığı farklı bir hayat biçimi. Özellikle Japon toplumunda sıkça rastlanan bu sendrom, kişinin hayatında görünmez duvarlar inşa ederek kişinin modern bir hapishane hayatı yaşamasına yol açıyor. Ancak bu insanları, "modern çağın keşişleri" olarak tanımlayanlar da var.

1 MİLYON KİŞİDE GÖRÜLÜYOR

Japonya'da bu durumun yaklaşık 1 milyon kişiyi etkilediği düşünülüyor. Her ne kadar erkeklerde daha sık görüldüğü gibi bir düşünce varsa da aslında bunun böyle olmadığı, ailelerin erkekler ve kızlardan beklentilerinin farklı olması dolayısıyla rapor edilen hastaların daha çok erkeklerden oluştuğu da ifade ediliyor.

JAPON KÜLTÜRÜ TETİKLİYOR

Bu sorunun nedenleri arasında okulda dışlanma ya da kötü bitmiş bir ilişki olabileceğine inanılıyor. Japonlarda sık görülmesinin nedeninin ise eski Japon edebiyatı yapıtlarının yalnızlık ve asalet gibi kavramlara çok önem vermesi olduğu düşünülüyor.

Ayrıca Japonya 'nın istihdam durumu, yüksek seviyeli işler için uzun yıllar süren eğitimlerin gerekli olması, bu eğitimlerin sonrasında da zaten bu işlerin, bu çocukların babaları ya da dedeleri tarafından doldurulmuş olduğunu görmek gibi nedenler de bu sosyal geri çekilmeyi tetikleyen faktörlerden önemli olanları olarak kabul ediliyor.

Japonlar'ın diğer ırklara göre biraz daha iyimser olmaları ve ailenin çocuğa olan sabırlı ve oluruna bırakan yaklaşımı hikikomori'nin süresinin uzamasına sebep olabiliyor.

NADİREN SALDIRGAN OLUYORLAR

Hikikomori'li gençler nadir durumlarda aşırılığa kaçıp saldırgan hareketler sergileyebiliyor. Bu saldırıların kendi sosyal eksikliklerinin, sosyal olabilen diğerlerine karşı nefret olarak dışavurumu olduğuna inanılıyor ama bu gibi durumlar çok da fazla olmuyor. Japonya'da Hikikomori ailelerin öncelikli olarak ilgilenmesi gereken problemler listesinin başında geliyor.