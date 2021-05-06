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Dikkat çeken araştırma: Gece uykusu kalp sağlığı için faydalı

AA |  06 Mayıs 2021 Perşembe - 1:13 | Son Güncelleme : 06 05 2021 - 1:13

Bir grup bilim insanı tarafından yapılan araştırma, 6 ila 7 saat gece uykusunun kalp sağlığı açısından daha faydalı olabileceğini ortaya koydu.


Amerikan Kardiyoloji Koleji adlı tıp derneğinin bilimsel oturumunda  sunulan bir çalışmada, geceleri 6-7 saat süresince uyuyan bireylerin, daha az  veya daha fazla uyuyanlarla karşılaştırıldığında kalp krizi veya felç geçirme  risklerinin en düşük seviyede olduğu tespit edildi.
 
ABD'de yürütülen Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi'ne  2005-2010 yılları arasında katılan 14 bin 79 orta yaşlı kişinin bilgilerini  analiz eden araştırmacılar, katılımcıları gece uykularının süresine göre üç  kategoriye ayırdı.
 
Daha sonra katılımcıların damar tıkanıklığı ile ilgili kalp  rahatsızlığı risklerini inceleyen araştırmacılar, çalışma sonucunda uyku süresi  ile kalp sağlığı arasında önemli bir bağlantı olduğunu belirledi.
 
Uykunun kalp rahatsızlığını tetikleyen etkenler dikkate alındığında  genelde göz ardı edildiğini belirten araştırma ekibinin lideri Henry Ford  Hastanesi doktoru Kartik Gupta, çalışma sonucunda 6 saatten az veya 7 saatten  fazla uyuyan katılımcıların, kalp rahatsızlığıyla ilgili nedenlerden ölüm  riskinin daha fazla olduğunu kaydetti.
 
Gupta ayrıca sadece uykunun miktarının değil, uykunun kalitesinin ve  derinliğinin de önemli olduğunun altını çizdi.
 
Araştırmacılar ayrıca, yaş ve genetik özellikler gibi kalp  rahatsızlığına doğrudan etki eden ve değiştirilemez durumlar ile  karşılaştırıldığında, beslenme alışkanlığı ve bağımlılık yapan madde kullanımı  gibi uyku düzeninin de bireylerin kontrolünde olduğuna dikkati çekti.
 

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