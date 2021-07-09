Devletten 65 bin liralık karşılıksız para! Su, elektrik, kira... Hepsini ödüyor

Paralar başvuranın hesabına yatıyor. Devletten engellilere karşılıksız para... Su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım gibi giderlerin yüzde 60'ını geçmeyecek şekilde devlet karşılıyor. İş kurmak isteyen ve Destekten yararlanmak isteyenlerin 12 Temmuz'a kadar başvurması gerekiyor.

Ülkemizde iş fikri olan engellilere hibe destek imkanı sunuluyor. Türkiye İş Kurumu, engellilerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere 65 bin liraya varan destek veriyor. Destekten yararlanmak isteyenlerin 12 Temmuz 'a kadar başvurması gerekiyor.

Türkiye İş Kurumu, engellilerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere 65 bin liraya varan destek veriyor. Destekten yararlanmak isteyenlerin 12 Temmuz'a kadar başvurması gerekiyor.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılırken, başvuru sürecinin yer aldığı 'Engelli Hibe Desteği Proje Başvuru Kılavuzu' ile başvurunun yapılmasına ilişkin konularda başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi için hazırlanan 'Başvuru Rehberi' Türkiye İş Kurumu internet sitesinde yayınlandı. Program kapsamında şu maliyetler karşılanıyor:

KURULUŞ İŞLEMLERİ:

İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5 bin lira.

İŞLETME GİDERİ:

12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) yüzde 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15 bin lira.

DEMİRBAŞ

Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 45 bin lira. (Takvim)