Edinilen bilgiye göre, Kadirli Devlet Hastanesinde son 3 günde yapılan testlerde aralarında doktor, hemşire, otomasyon, temizlik görevlisi ve güvenlik görevlilerinin olduğu 50 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Korona virüse yakalanan sağlık çalışanları karantinaya alınırken temaslı olduğu kişiler içinde filyasyon çalışması başlatıldı. Hastane personeline test yapılmaya devam ediliyor. Koronaya yakalanan sağlık personeli sayısında artış olacağından endişe ediliyor.
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- Devlet hastanesinde şok! 50 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Devlet hastanesinde şok! 50 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
İHA | 22 Kasım 2020 Pazar - 20:37 | Son Güncelleme : 22 11 2020 - 20:49