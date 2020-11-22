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Devlet hastanesinde şok! 50 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

İHA |  22 Kasım 2020 Pazar - 20:37 | Son Güncelleme : 22 11 2020 - 20:49

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, Kadirli Devlet Hastanesinde görev yapan 50 sağlık çalışanının Covid-19 testi pozitif çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Kadirli Devlet Hastanesinde son 3 günde yapılan testlerde aralarında doktor, hemşire, otomasyon, temizlik görevlisi ve güvenlik görevlilerinin olduğu 50 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Korona virüse yakalanan sağlık çalışanları karantinaya alınırken temaslı olduğu kişiler içinde filyasyon çalışması başlatıldı. Hastane personeline test yapılmaya devam ediliyor. Koronaya yakalanan sağlık personeli sayısında artış olacağından endişe ediliyor. 

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Osmaniye Kadirli Covid-19 koronavirüs
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