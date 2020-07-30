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Devlet Bahçeli'den sert tepki: En hafif tabirle soysuzluktur

30 Temmuz 2020 Perşembe - 14:04 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 14:04

Bahçeli, "Anıtkabir ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif hattında kutuplaşma yaratmak, bölücülük yapmak, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri muhtevasında sanal uçurumlar oluşturmak en hafif tabirle soysuzluktur." açıklamasında bulundu.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Anıtkabir ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif hattında kutuplaşma yaratmak, bölücülük yapmak, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri muhtevasında sanal uçurumlar oluşturmak en hafif tabirle soysuzluktur." açıklamasında bulundu.
 

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