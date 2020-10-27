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Devlet Bahçeli'den Macron'a çok sert tepki: Siyasi şizofren!

AA |  27 Ekim 2020 Salı - 10:49 | Son Güncelleme : 27 10 2020 - 11:51

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslendi. Bahçeli, "Akli melekelerini hepten kaybetmiş Macron'un kafa yoracak başka mesaisi yok mudur. Bu siyasi şizofren ne hakla İslam'ı yapılandırmayı hedef seçti. Allah katında kıyamete kadar geçerli olacak tek hak din İslam'dır. Dinin sahibi Allah'tır, Macron'un sahibi kimdir?" dedi.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İslam’ın dünyanın her  yerinde kriz yaşadığını ileri sürmek, bu nedenle yapılandırılacağından bahsetmek  muhteris ve müflis Macron’un haddi değildir. Akli melekelerini hepten kaybetmiş  Macron’un kafa yoracak, mesele yapacak başka işi, başka gündemi, başka meşgalesi  yok mudur?  Bu siyasi şizofren ne hakla İslam’ı yapılandırmayı hedef olarak  belirlemiştir? Biliyor ve iman ediyoruz ki; Allah katında kıyamete kadar geçerli  olan tek hak din İslam’dır." dedi. 
 
Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, AB  ülkelerine hakim olan Türk ve İslam düşmanlığının kaygı verici boyutlarda  olduğunu ifade etti.
 
Küresel hoşgörü, küresel adalet, küresel vicdanın kuruduğunu  vurgulayan Bahçeli, "Berlin’de bulunan Mevlana Camisi’ne geçen hafta bir sabah  namazı vakti yapılan kalabalık polis operasyonu inançlarımıza yönelik adi bir  suikast girişimidir." diye konuştu.
 
Irkçılık, İslamofobi ve Türk düşmanlığının yaşlı kıtaya karargah  kurduğunu belirten Bahçeli, Hollanda Özgürlük Partisi'nin "soysuz" Başkanı'nın,  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na "terörist" diyecek kadar alçaldığını, gerçek  manada teröristin, caninin, faşistin ve barbarın kim olduğunu gözler önüne  serdiğini söyledi.
 
Terör örgütleriyle yasak ilişki yaşayan bu karanlık siyasetçinin ve  destekçilerinin terörizmin Avrupa’da konuşlanan temsilcileri olduklarının izahtan  vareste olduğuna dikkati çeken Bahçeli, "Türk ve İslam değerlerine adı konulmamış  Haçlı Seferi başlatan bu ilkel zihniyet nefret suçu işlemektedir. Son zamanlarda  Müslümanlara ve yüce dinimize yönelik Fransa’da sergilenen hayasız ambargo ve  ablukalar hepimizi derinden yaralamaktadır. Macron, sözde 'İslamcı ayrılıkçı'  görüşlerle mücadeleye ilişkin hazırlanan yasa tasarısının 9 Aralık 2020’de  Bakanlar Kurulu’na sunulacağını utanmaz bir yüzle açıklamıştır. İslam’ı yeniden  yapılandıracaklarını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı cehaletin ve husumetin  taşeronluğuna soyunmuştur." değerlendirmesini yaptı.
 
"İslam karşıtlığı alarm verici seviyelerde"
İslam’ın dünyanın her yerinde kriz yaşadığını ileri sürmenin, bu  nedenle yapılandırılacağından bahsetmenin muhteris ve müflis Macron’un haddi  olmadığını vurgulayan Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:
"Akli melekelerini hepten kaybetmiş Macron’un kafa yoracak, mesele  yapacak başka işi, başka gündemi, başka meşgalesi yok mudur? Bu siyasi şizofren  ne hakla İslam’ı yapılandırmayı hedef olarak belirlemiştir? Biliyor ve iman  ediyoruz ki; Allah katında kıyamete kadar geçerli olan tek hak din İslam'dır.
 
Bütün insanlığın ebedi kurtuluşu Allah’ın son dini İslam’a teslim  olmaktan geçer. Dünya ve ahiret saadeti, Kuran-ı Kerim’in hayat veren  mesajlarına, Resulullah Efendimizin emsalsiz tebliğine, eşsiz ahlakına bağlıdır.  Dinin sahibi Allah’tır. Peki Macron’un sahibi kimdir? Müşrik dayanışmasının  içinde olanlar kimlerdir? Türk ve İslam düşmanlarının hizmetkarlığı kimlerin  lehine, kimlerin çıkarınadır?
 
Batı ülkelerinde artan İslam karşıtlığı alarm verici  seviyelerdedir. Buna yönelik tüm Türk ve İslam alemi bir olmalı, beraber hareket  etmeli, zalim ve emperyalist komplolara birlikte cephe almalıdır. İnanç hakkı  insan hakkıdır. İnsan hakkının muhafazası eşref-i mahlukatın şeref  bahsidir. Bizim hiç kimsenin kilisesinde, havrasında, sinagogunda gözümüz yoktur,  sözümüz yoktur, müdahalemiz yoktur. Camimize, dinimize, inanç değerlerimize  yapılacak saldırı ve sabotajlara da tahammülümüz olamayacaktır. Türkiye'de 180  bin 854 Hristiyan ve yaklaşık 20 bin Yahudi yaşamaktadır. Bu kapsamda aralarında  yüzlerce yıllık kilise ve havraların da olduğu 435 ibadethane bulunmaktadır. Türk  milleti inançlara saygılıdır. Aynı saygıyı kendi inançlarına gösterilmesini  beklemesi tartışılmaz hakkıdır. Macron istişarelerde bulunmak üzere madem Türkiye  Büyükelçisi’ni geri çağırmıştır, bir zahmet ya okuyup araştırıp bu gerçekleri  öğrenmeli, diplomatik misyonuna bunları anlatmalı, ya da nifak yayan, zehir saçan  ağzını kapatmalıdır. Dinler arası kutuplaşma beşeriyete felaket getirecektir.
 
Macron aslında en büyük dersi kendi ülkesinde alacaktır. Anlaşılan  geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sarsıntının etkisinden henüz kurtulamamıştır.  Şöyle ki, Batı Afrika ülkelerinden Mali’nin Kuzeydoğusundaki Gao Bölgesi’nde  insani yardım çalışması yürüten bir Fransız kadın Mağrib El Kaidesi isimli örgüt  tarafından 2016 yılında kaçırılmıştır. Bu kadın 4 yıl aradan sonra serbest  bırakılarak Fransa’ya dönmüştür. Karşılama heyeti arasında Macron’da yerini  almıştır. Kendisine eski ismiyle seslenenlere itiraz eden bu Fransız kadın, din  olarak İslamiyet’i seçtiğini, isminin de Meryem olduğunu haykırmış, Macron  şaşkınlıktan şoka girerek olay mahallini apar topar terk etmiştir. Düşmez kalkmaz  bir Allah’tır. İnanıyorum ki Macron’un ve havarilerinin düşeceği günler, hüsrana  uğrayacağı dönemler yakındır, hatta muhakkaktır."
 

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Devlet Bahçeli MHP Milliyetçi Hareket Partisi
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