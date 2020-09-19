19 Eylül 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.112 0.12 EURO 8,9900 0.40
USD 7,5620 0.20 ALTIN 475,470 0.79
CANLI BORSA
TÜMÜ

Dev projede tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihe karışacak...

AA |  19 Eylül 2020 Cumartesi - 14:14 | Son Güncelleme : 19 09 2020 - 16:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans ile katıldığı Kuzey Marmara Otoyolu 5. etap açılışı programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bayram, tatil gibi dönemlerde onlarca kilometreyi bulan araç trafiği tarihe karışacaktır. Buradan edeceğimiz tasarruf 595 milyon liralık bir rakamı bulacaktır." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah  1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir  projesini de tamamladığımızda Marmara'yı ve Batı Anadolu'yu otoyol ağıyla  kuşatmış olacağız." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla  katıldığı Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada,  sözlerine, Kuzey Marmara Otoyolu Gebze-İzmit kesiminin hayırlı olmasını dileyerek  başladı.
 
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul'un batıdaki en uç noktasından  başlayıp, şehri baştan sona katederek Kocaeli ve Sakarya'ya kadar uzanan 400  kilometre uzunluğundaki büyük bir proje olduğunu aktaran Erdoğan, otoyolun  inşaatı biten kesimlerini 2016'dan beri peyderpey hizmete açtıklarını söyledi.
 
Erdoğan, son olarak mart ayında Kınalı-Çatalca kesiminin açılış  törenini gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, Gebze-İzmit arasının bağlantı  yollarıyla birlikte 57 kilometreyi aşan uzunluğuyla bu projenin en önemli  güzergahlarından biri olduğunu aktardı.
 
Bu bölümün dahi tek başına viyadükleri, tünelleri, köprüleri,  kavşakları, üst ve alt geçitleriyle iftihar verici bir eser olduğunu dile getiren  Erdoğan, şunları kaydetti:
"Mesela güzergah üzerindeki T2 Tüneli, 4 bin 200 metrelik mesafesiyle  ülkemizin en uzun otoyol tüneli unvanına sahiptir. Bilindiği gibi Kuzey Marmara  Otoyolu ülkemizin insan ve araç trafiğinin en yoğun olduğu bölgede inşa edildi.  Boğaz trafiğinin rahatlatılmasında bu otoyolun bir parçası olan Yavuz Sultan  Selim Köprüsü'nün önemli katkısı vardır. İstanbul-İzmir Otoyolu, Osmangazi  Köprüsü ile birlikte bölgede hizmete sunduğumuz bir diğer önemli eserdir. Dikkat  ederseniz yol 2 çarpı 4'tür, yani dört gidiş, dört geliştir. Her zaman  söylüyorum, yol medeniyettir. Eğer bu şekilde yolları olmayan ülke  durumundaysanız medeni olmaktan bahsedemezsiniz. Ama bu şekilde yollara,  viyadüklere, tünellere sahipseniz işte o zaman medeniyet yarışında sizi kimse  kolay kolay yakalayamaz. İnşallah 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu  Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir projesini de tamamladığımızda Marmara'yı ve  Batı Anadolu'yu otoyol ağıyla kuşatmış olacağız."
 
"Hizmete açılan bölüm TEM Otoyolu ve D100 Karayolundaki yükü de  azaltacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün hizmete açtığımız Gebze-İzmit kesimi  aynı zamanda TEM Otoyolu ve D100 Karayolundaki yükü de azaltacaktır. Tabii bu  durum aynı zamanda İstanbul-Ankara güzergahının en sıkışık kesiminin rahatlaması  anlamına geliyor. Sakarya'ya kadar olan bölüm de bittiğinde artık bu bölgedeki  sıkıntı tamamen giderilmiş olacaktır. Böylece özellikle bayram, yaz tatili, ara  tatil gibi dönemlerde onlarca kilometre uzunluğa ulaşan araç trafiği tarihe  karışacaktır." diye konuştu.
 
Yine bu güzergahın ülkeye yıllık katkısının zamandan 270 milyon lira,  akaryakıttan 317 milyon lira, emisyon salınımın azalmasından 8 milyon lira olmak  üzere 595 milyon lirayı bulacağını belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu eserin milletimize kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızı,  kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik  ediyorum. Ülkeye ve millete hizmet yolculuğu son durağı olmayan, mesafe  katettikçe çıtayı yükseltmek gereken heyecanı ve enerjiyi hep artırmak icap eden  bir davadır. Yol, elektrik, içme suyu, atıksu gibi altyapı hizmetleriyle mimari  eserler aynı zamanda medeniyet göstergesidir. Eğitim, sağlık, kültür gibi  medeniyet unsurları bu altyapı üzerinde yükselir."
 
 
Recep Tayyip Erdoğan, şimdiden 2023,  2053, 2071 Türkiyesi'ni inşa etmenin hazırlıklarına başladıklarını belirterek,  "Türkiye'yi bölgesel ve küresel bir güç haline getirmek için attığımız her adım  bu vizyonun birer yapı taşıdır." dedi. 
 
Vahdettin Köşkü'nden Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'ne  video konferansla katılan Erdoğan, tarihin en başından bugüne kadar toplumların  gelişmişlikleri ve insanlığa katkılarının geride bıraktıkları somut medeniyet  ürünleriyle ölçüldüğünü kaydetti.
 
Erdoğan, dünyanın kadim medeniyetlerinin önemli bir kısmına ev  sahipliği yapan Anadolu coğrafyasının bu bakımdan çok büyük zenginliğe sahip  olduğunu vurgulayarak, böylesine büyük bir mirasın bugünkü emanetçileri olarak  geleceğe bırakacak eserler ortaya koymanın gayreti içerisinde olduklarını  söyledi.
 
Medeniyet mirasına katkıda bulunabilecek eserler ortaya koyabilmek  için önce bunu yapacak siyasi, ekonomik ve toplumsal yapının inşa edilmesi  gerektiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin 2002 öncesindeki geri kalmışlığının nedenlerine  baktığımızda sebebi darbeler ve vesayet olan istikrarsızlıkları görüyoruz.  Yönümüzü geleceğe çevirmek yerine kendi iç sıkıntılarımıza, kavgalarımıza,  çekişmelerimize odaklandığımızda enerjimizi ve vaktimizi heba ediyoruz. Gözümüzü  ufuktan ve ideallerimizden ayırmadığımızda ise millet olarak çok kısa sürede çok  büyük başarılara imza atıyoruz. Biz 18 yıllık hükümetlerimiz döneminde Cumhuriyet  tarihinin tamamında yapılanların 3 katı, 5 katı, 10 katı eseri işte bu sayede  ülkemize kazandırdık."
 
Demokrasinin ve ekonominin gelişmesini aynı önemde görerek hem hak ve  özgürlükleri genişlettiklerini hem de ülkenin 81 vilayetinin tamamının  kalkındırıldığını anlatan Erdoğan, milleti özlemleriyle buluşturdukları için de  bunca yıl hep ayakta kaldıklarını ve destek gördüklerini dile getirdi.
 
Erdoğan, bugün de milletin siyasetten, kendisini içi boş kavgalarla  yoracak değil de geleceğini aydınlatacak, umutlarını güçlendirecek bir vizyon  beklediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Biz yaklaşık 10 yıl önce milletimizin huzuruna çıktığımızda  birilerinin tek derdi bir kaç ay sonra yapılacak seçimlerdi. Aradan geçen bunca  zamana rağmen karşımızda hala ufku yapılacak ilk seçimleri geçemeyen bir siyaset  anlayışı var. Halbuki biz şimdiden 2023, 2053, 2071 Türkiyesi'ni inşa etmenin  hazırlıklarına başladık. Kendi ömrümüz vefa etmese bile bizden sonraki nesillere  böyle bir vizyon bırakmayı, böyle bir ülke bırakmayı milletimize yaptığımız en  büyük hizmetlerden biri olarak kabul ediyoruz. Üstelik bunu sadece lafla, sadece  söylemle, sadece retorikle yapmıyoruz. Somut icraatlarımızla bilfiil hayata  geçiriyoruz. Türkiye'yi bölgesel ve küresel bir güç haline getirmek için  attığımız her adım bu vizyonun birer yapı taşıdır. Suriye'den Libya'ya, Doğu  Akdeniz'den Karadeniz'e kadar geniş bir alanda siyasi, askeri ve ekonomik olarak  verdiğimiz mücadelenin başarıya ulaşması bu bakımdan hayati öneme sahiptir.  Ülkemizin siyasi ve ekonomik her adımını engelleme gayretlerinin gerisinde işte  bu vizyon doğrultusundaki yürüyüşümüzü rayından çıkarma niyeti vardır. Türkiye'yi  yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir hale getirerek asırlık uyanışımızı  önlemeye çalışıyorlar."
 
Milletin bu oyunu görerek 15 Temmuz başta olmak üzere maruz kalınan  her saldırıda istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesini ortaya koyduğunu  ifade eden Erdoğan, bu iradenin nesilden nesile aktarılarak asırlarca milletin  çimentosu olarak devam edeceğini söyledi.
 
"Salgının etkilerinin önemli bir kısmı geride bırakıldı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte yapılan büyük hizmetler ve geleceği  kucaklayan vizyonların önemli olduğunu belirterek, insanların bugünkü  sıkıntılarına çözüm bulmadan bu heyecanı muhafaza etmenin zor olduğunu dile  getirdi.
 
Erdoğan, Türkiye'nin son 7 yıldır maruz kaldığı kesintisiz  saldırıların diğer alanlarla birlikte asıl ekonomiyi hedef aldığını, koronavirüs  salgınıyla da böyle bir dönemde karşılaşıldığını kaydetti.
 
Salgının gelişmiş ülkelerden gelişmekte ve az gelişmiş ülkelere kadar  tüm devletlerin ekonomileri üzerinde yıkıcı derecede olumsuz etkileri olduğunu  belirten Erdoğan, Türkiye'nin tüm bu olumsuzluklardan en az etkilenen ülkeler  arasında olduğunu kaydetti.
 
Salgın krizinin ilk günlerinden itibaren sosyal yardımlardan destek  paketlerine kadar pek çok uygulamayla milletin yanında yer aldıklarını dile  getiren Erdoğan, 35 milyar liralık bir kaynağı karşılıksız olarak milletin  istifadesine sunduklarını anlattı.
 
Erdoğan, asıl olanın reel ekonomiyi ayakta tutmak olduğunu  bildiklerini ifade ederek, yılın ilk çeyreğinde büyürken ikinci çeyrekte  beklendiği gibi bir daralmayla karşı  karşıya kalındığını aktardı.
 
Yılın üçüncü çeyreğinde ise üretmeye devam ederek salgının etkilerinin  önemli bir kısmının geride bırakıldığını belirten Erdoğan, "Ekonomik gidişatın  habercisi olan ölçü göstergeler sadece ikinci çeyreğe göre değil geçen senenin  bile üzerinde olumlu gelişmelere işaret ediyor. İmalat, satın alma yöneticileri  endeksi son üç aydır eşik değer olan 50'nin üzerinde seyrediyor. Hatta ağustos  ayındaki 54,3'lük değerle Amerika'yı, Almanya'yı, Fransa'yı, Euro bölgesinin  tamamını, Güney Kore'yi geride bıraktık. İmalat sanayi üretiminde nisan ve mayıs  ayındaki gerilemeye rağmen yıllık yüzde 5,1 düzeyinde gerçekleşen artış oldukça  memnun edici bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.
 
Erdoğan, haziranda yıllık yüzde 11,6 artan toplam ciro endeksinin de  temmuzda yüzde 20'nin üzerinde yükseldiğini anlatarak, talepteki yönelimin  göstergelerinden olan perakende satış hacminin de temmuzda aylık 9,5, yıllıkta  yüzde 11,9 artığını söyledi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağladığımız uygun finansman imkanlarının  etkisiyle, konut ve otomobilde rekorlar ardı ardına geliyor. Konut satışında  temmuz ayında Türkiye genelinde şimdiye kadarki en yüksek seviye olan 230 bin  rakamına ulaştık. Ağustos ayındaki konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına  göre yüzde 54 artarak 170 bini buldu." diye konuştu.
 
Erdoğan, ağustosta otomobil üretimin yıllık yüzde 44,5 artarken  otomobil satışlarının ise geçen seneki seviyesini ikiye katladığını belirtti.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istihdam  edilenlerin sayısının, salgının etkilerinin en yoğun hissedildiği nisandan beri  yükseldiğini belirterek, "Sadece iki ayda mevsim etkisinden arındırılmış  istihdamımız yaklaşık yarım milyon arttı." dedi. 
 
Vahdettin Köşkü'nden Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'ne  video konferansla katılan Erdoğan, salgın nedeniyle dibe vuran küresel ticaretin  aksine Türkiye'nin ihracat performansına kaldığı yerden devam ettiğini söyledi.
 
Erdoğan, haziran-ağustos döneminde ihracatın 41 milyar dolar  seviyesine ulaşarak geçen yılın dahi üzerine çıktığını dile getirerek, turist  sayısının şu ana kadar 10 milyonu aştığını, yıllık 15 milyonu bulacağını  kaydetti.
 
Ağustosta kurulan şirket sayısının geçen yıla göre yüzde 76,4 artarak  9 bin 352'ye ulaştığını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:
"Reel sektörde yaşanan talep artışıyla istihdam cephesinde de olumlu  gelişmelerin yaşandığını görüyoruz. İstihdam edilenlerin sayısı, salgının  etkilerini en yoğun hissettiğimiz nisandan beri yükseliyor. Sadece iki ayda  mevsim etkisinden arındırılmış istihdamımız yaklaşık yarım milyon arttı. İstihdam  oranımız mevsim artısından, mevsim etkisinden arındırılmış olarak yüzde 41'den  yüzde 41,6'ya, iş gücüne katılım oranımız yüzde 47,6'dan yüzde 48,6'ya  yükseldi."
 
"İnşallah 3. çeyreği her kesimi memnun eden büyüme oranıyla  kapatacağız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki dönemde istihdamın daha  da artacağını belirterek, şöyle konuştu:
"İnşallah 3. çeyreği her kesimi memnun eden bir büyüme oranıyla  kapatacağız. Bu durumdan ülkemizin kredi notunu düşürmek için pusuda bekleyen  kredi derecelendirme kuruluşlarının hiç memnun olmayacakları kesindir. Türkiye'yi  Afrika'nın Güney Amerika'nın ücra köşelerindeki ülkelerle aynı not kategorisine  sokanlara en güzel cevabı başarılarımızla vereceğiz."
 
Açılışı yapılan Kuzey Marmara Otoyolu Gebze-İzmit Kavşağı Kesiminin  ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu eserin ortaya çıkmasında  emeği geçen herkesi tebrik etti.
 
Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Yüklenici firmalardan bir ricam da özellikle şu. Şu anda peyzaj  düzenlemelerini daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Bu noktada ağaçlandırma olsun,  bu noktada çalı vesaire olsun bunlarla birlikte çevreyi tamamen yeşile  boğabilirsek inanıyorum ki oralardan arabalarıyla geçenler o yeşili gördükleri  zaman çok daha farklı bir güzelliğe inşallah mazhar olacaklar."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören alanında bulunan Ulaştırma ve Altyapı  Bakanı Adil Karaismailoğlu ile diğer yetkilileri takdim etmesinin ardından  kurdele kesildi.
 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu erdoğan açılış
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.