Dev gemilerle burun buruna tehlikeli balıkçılık!

İstanbul Boğazı'nın girişinde avlanan küçük balıkçı tekneleri, ağır tonajlı gemiler için büyük tehlike oluşturuyor. Kendi canlarını tehlikeye atan balıkçıları, gemi kaptanları uzun uzun korna çalarak uyarmak zorunda kalıyor. Devasa gemilerin balıkçı teknelerinin yanından geçişi, havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı, dünyanın en önemli ve tehlikeli su yolları arasında bulunuyor. Güçlü akıntı bulunan boğazdan her gün çok sayıda yük gemisi ve yakıt tankeri transit geçiş yapıyor.

Gemi ve tankerlerin, boğaz geçisinde kılavuz kaptan alma zorunluluğu bulunuyor. Ancak İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi girişinde avlanan küçük balıkçı tekneleri, devasa gemiler için büyük risk oluşturuyor. Gemi kaptanları, bir arada avlanan balıkçı teknelerini uyarmak için uzun süre korna çalmak zorunda kalıyor.