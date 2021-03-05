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Destek müjdesi! Ücretlere zam geldi, iki kat arttı...

AA |  05 Mart 2021 Cuma - 9:35 | Son Güncelleme : 05 03 2021 - 9:55

Desteklerle ilgili güzel haber resmen duyuruldu. Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Ücretlerin hepsinde artış yapıldı. Zam geldi. Destekler iki katına çıkarıldı. Bakanlık çiftçiler için açıklama yapmıştı. Resmi Gazete'de yayımlandı. Gübre destekleri yükseldi. Buna göre katı-organik-organomineral gübre için verilecek 10 liralık destek 20 liraya çıktı. İşte fiyatında artış yapılan tüm destekler...


Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren karar resmen duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere 2020 yılı  destekleri kapsamında dekar başına verileceği duyurulan  katı-organik-organomineral gübre destekleri iki katına çıkarıldı. 
 
"2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda  Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak  yürürlüğe girdi.
 
ÜCRETLER İKİ KATINA ÇIKTI
 
1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak kararla, çiftçilere sağlanan  2020 yılı gübre destekleri katlanmış oldu. Buna göre, katı-organik-organomineral gübre için dekar başına  verilmesi kararlaştırılan 10 liralık destek 20 liraya yükseltildi.
 
2020 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'nde yer alan çiftçilere, bazı ürünler  için mazotla birlikte sağlanan gübre destekleri de iki katına çıkarıldı.
 
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar  başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için daha önce 8 lira olarak  duyurulan gübre desteği 16 liraya yükseldi.
 
Çeltik, kütlü pamuk, nohut, kuru fasulye, mercimek, patates, yağlık  ayçiçeği, soya, dane mısır, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, yem  bitkileri, zeytin ve diğer ürünlere sağlanacağı belirtilen 4 liralık gübre  desteği de 8 lira oldu.
 
TOPLAM DESTEK MİKTARI DA YÜKSELDİ
 
Söz konusu ürünlerde daha önce verileceği duyurulan mazot destekleri  aynen devam edecek. Gübre desteğindeki artışla birlikte, toplam destek miktarı da  yükselmiş oldu. Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanlığı yürütecek.
 
Söz konusu ürünlerin tablo gösterimi aşağıdaki şu şekildedir: 
 
 

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