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Destek açıklaması! Süre uzatıldı, 30 gün içerisinde...

AA |  15 Nisan 2021 Perşembe - 13:21 | Son Güncelleme : 15 04 2021 - 13:21

Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Resmi Gazete'de yayınlandı. Destek alanları ilgilendiren karar! Süre 7 yıla çıkarıldı. Damızlık düve yetiştiriciliğinde 500 baş ve üzeri kapasite şartıyla desteklenen işletmelerden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kapasiteleri düşenlere 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde, taahhüt sürelerini 7 yıla çıkarma imkanı sağlandı.


 Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Damızlık Düve  Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği'nde  Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe  girdi.
 
Tebliğle, damızlık düve yetiştiriciliği alanında belirli kriterlerle  desteklenen işletmelerden, salgın nedeniyle hayvan temininde yaşanan güçlükler  sonucu 500 baş kapasitenin altına düşenlerin, kapasitelerine ulaşmalarına ve  eksiklerini gidermelerine imkan sağlamak üzere düzenlemeye gidildi.
 
 Buna göre, söz konusu işletmeler bugünden itibaren 30 gün içinde  müracaat ederlerse ilave taahhütname vermeleri kaydıyla 5 yıllık taahhüt süreleri  7 yıla çıkarılacak.
 
  
 

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