ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Derya Şensoy'un baba acısı: Ailecek güçlü durmaya çalışıyoruz

Derya Şensoy'un baba acısı: Ailecek güçlü durmaya çalışıyoruz

31 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede babası ünlü tiyatrocu Ferhan Şensoy'u kaybeden Derya Şensoy önceki gün Cihangir'de objektiflere yansıdı. Yaşadığı büyük üzüntü sonrası ilk kez evinin önünde görüntülenen Şensoy, hem kaybettiği babası hem de doğan yeğeni hakkında konuştu.

Derya Şensoy'un baba acısı: Ailecek güçlü durmaya çalışıyoruz Yaklaşık 17 gün önce babası Ferhan Şensoy (70) kaybeden Derya Şensoy önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Şensoy, yaşadığı büyük üzüntü sonrası ilk kez evinin önünde görüntülendi.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.