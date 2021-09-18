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Derya Şensoy'un baba acısı: Ailecek güçlü durmaya çalışıyoruz
31 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede babası ünlü tiyatrocu Ferhan Şensoy'u kaybeden Derya Şensoy önceki gün Cihangir'de objektiflere yansıdı. Yaşadığı büyük üzüntü sonrası ilk kez evinin önünde görüntülenen Şensoy, hem kaybettiği babası hem de doğan yeğeni hakkında konuştu.
Yaklaşık 17 gün önce babası Ferhan Şensoy (70) kaybeden Derya Şensoy önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Şensoy, yaşadığı büyük üzüntü sonrası ilk kez evinin önünde görüntülendi.