Deneyap Teknoloji Atölyeleri için başvurular başladı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nden (TEKNOFEST) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kalkınması için Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştiren Deneyap Teknoloji Atölyeleri, 30 ilde öğrencilerine teknoloji eğitim leri vermeye devam ediyor.

Tüm illerde teknoloji atölyelerinin kurulmasının hedeflendiği planın 3. fazında 27 ilde daha teknoloji atölyeleri açılacak.

Öğrenciler, "e-sınav" ve "uygulama sınavı" olmak üzere iki aşamayı başarıyla tamamladıktan sonra Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim almaya hak kazanacak.

Adayların elektronik ortamda yapılacak sınava ön başvurularını https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/ web sitesi üzerinden 4 Temmuz 'a kadar tamamlamaları gerekiyor. e-sınav ise 2-23 Ağustos'ta 27 ilde belirlenecek merkezlerde seanslar halinde gerçekleştirilecek.

3 yıl sürecek teknoloji odaklı ücretsiz eğitimler

Tamamen ücretsiz gerçekleştirilen ve 3 yıl süren eğitimler boyunca öğrencilere; tasarım ve üretim, robotik kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, yapay zeka, siber güvenlik, yazılım teknolojileri, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri, nanoteknoloji ve malzeme bilimi, ileri robotik ve mobil uygulama gibi teknoloji alanlarında eğitimler veriliyor.

Ayrıca öğrencilerin girişimcilik, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerilerinin geliştirilmesi de hedefleniyor.