Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan araba pozu!

Son olarak TV8 ekranında yayınlanan 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde başrol oynayan Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç'la yaşadığı birlikteliğin yanı sıra paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

MUTLULUK POZU



Zaman zaman sevgilisiyle verdiği pozları da takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, bu karelere bir yenisini daha ekledi. Koç ile arkadaşının doğum gününe giden Özdemir, arabada çektikleri pozu yayınladı.



Şimdilerde 'O Ses Türkiye'de Murat Boz, Ebru Gündeş ve Beyazıt Öztürk ile jüri koltuğuna oturan Oğuzhan Koç da sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmadı ve anı kareyi kendi hesabından paylaştı.

AYRILIK İDDİALARINA JET YANIT!

Öte yandan geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı aldıkları iddia edilen çift, çıkan haberlerin ardından yaptıkları paylaşımlarla sessizliklerini bozmuştu. Özdemir, Twitter hesabından yaptığı "Bizim bundan haberimiz yok ama?" paylaşımıyla çıkan söylentileri yalanlamıştı.

Oyuncunun paylaşımının ardından ünlü çiftten peş peşe fotoğraflar gelmişti. İkili, aynı anda sosyal medya hesaplarından ele ele verdikleri pozu yayınlamıştı.