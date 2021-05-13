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Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'u öpücüklere boğdu!
Başrolünde yer aldığı 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinin final sahnesinde giydiği gelinlik ile adından söz ettiren Demet Özdemir bir süredir şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor. Sevgilisiyle verdiği pozlara bir yenisini ekleyen güzel oyuncu, Koç'u doğum günü için romantik bir paylaşım yaptı.
Zaman zaman sevgilisiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Özdemir, son paylaşımında Oğuzhan Koç'un doğum gününü kutladı.