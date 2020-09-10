Demet Akalın ve Okan Kurt'u dolandırmıştı! Bu kez otelciyi tehdit etti

Şarkıcı Demet Akalın’ın eski eşi Okan Kurt ve ailesini dolandırdığı gerekçesi ile 11 yıl hapis ceza alan Osman Görgülü yeni bir soruşturma ile gündemde. İstanbul polisi geçen ay 20 kişiye yönelik operasyon yaptı. ‘Dayı’ lakaplı Görgülü yakalanmazken 5 kişi tutuklandı. Şüpheliler bir dizi eylemle suçlanıyor. Şüphelilerin, Antalya’da sorun yaşadıkları bir otelin işletmecisini, kendilerine yönelik şikâyetini geri çekmemesi halinde, ‘gaylerle birlikte oluyor’ haberini yaymakla tehdit etti.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iki yıldır sürdürdüğü soruşturma dosyasında geçen ay önemli bir gelişme yaşandı. Savcılık talimatı ile İstanbul Organize Suçlarla Mücadele polisi 20 kişiye yönelik harekete geçti. Şüphelilerin bir kısmı gözaltına alınırken, ‘Dayı’ lakaplı Osman Görgülü ise yakalanamadı. Şüphelilerden Ayhan Güven, İlhan Sarıkaya, Orhan Şengül ile Ulaş Güngör tutuklandı.

HER ADIMLARI KAYDA GİRDİ

Soruşturma kapsamında alınan ifadelere göre, liderliğini Osman Görgülü’nün yaptığı iddia edilen örgüt, bir dizi eylem ile suçlanıyor. Dosyaya göre, soruşturma, hakkında birçok ‘dolandırıcılık’ suç duyurusu bulunan Derya Bağcı’nın yaptığı şikâyet sonrası başlatıldı. Bağcı, Şişli Asayiş Şube polisine Ağustos 2018’de yaptığı başvuruda Osman Görgülü ve adamları tarafından 220 bin Euro yağmalandığını iddia etti. Bağcı bir süre sonra şikâyetini geri çekse de soruşturma devam etti. Teknik takip kararı alınan şüphelilerin hemen her hareketi kayda girdi.

Şüphelilerin suçlandığı eylemlerden biri de Antalya Kemer’deki bir otel ile ilgili. Otelin işletmecisi M. Ö. Y. ile Görgülü bir süre sonra karşı karşıya geldi. Jandarma ve kaymakamlığın da devreye girdiği olay ile ilgili sorun çözülemeyince bu kez devreye Görgülü’nün adamları girdi.

ŞİKÂYETİ ÇEKSİN GAY OLDUĞUNU YAYARIZ

Adli kontrol şartı ile serbest kalan Şahin Y., Onur A.ile yaptığı görüşmede, Görgülü’nün, adamlarının gözaltına alınmasına sonrası kendisine “Adam (M. Ö. Y.) gaylerle takılıyor. Otomobiline genç bir çocuğu alıp dağa götürmüş. Çocukları serbest bıraktırsın, yoksa bunu herkese yayarız” dediğini öne sürdü. Şahin Y., telefon görüşmesinin devamında ise şunları söyledi: “Ö. eşcinsel olduğu için başkasının duymasından korkarak şikayetini geri çeker düşüncesi ile böyle bir şey demişti.”

DOSYADA 20 ŞÜPHELİ YER ALIYOR

Soruşturma kapsamında Görgülü’nün yanı sıra Atıf Harmanda, Enver Ziya T., Sadrettin A., Uğur Ö., Erol A.’nın da olduğu 20 şüpheli bulunuyor. Şüpheliler, ‘suç işlemek amacı ile örgüt kurma’, ‘yağma’ ve ‘yağmaya teşebbüs’ ile suçlanıyor.