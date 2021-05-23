Demet Akalın'ın Eurovision paylaşımı olay oldu!

Dün akşam gerçekleşen Eurovision Şarkı Yarışmasını izleyen Demet Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden "Keşke biz de katılsak" paylaşımı yapınca takipçilerinden yorum yağdı. Ünlü şarkıcının takipçileriyle yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu.

65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması dün akşam gerçekleşti. Yarışmanın kazananı "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu oldu. Demet Akalın'ın Twitter'dan verdiği cevap sosyal medyanın gündemine oturdu.

"ABLA SENİ ORADA GÖRMEK İSTİYORUM"

Eurovision ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Akalın, "Murat Boz ne sallardı be, #Eurovision olalım seneye ya kıskandım ne güzel ya üf imza mı toplasak" deyince bir takipçisi Akalın'a "Abla seni de orada görmek istiyoruz" diye cevap verdi.

"İNGİLİZCE YOK OĞLUM"

Cevap üzerine Akalın, "İngilizce yok oğlum, deyince" başka bir takipçisi de "Türkçe de yok abla no problem" dedi. Akalın bu sözlere esprili bir paylaşımda bulunarak "İyiydi bu" diye yanıt verdi.

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