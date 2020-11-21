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Demet Akalın-Deniz Seki dostluğu bitti! 'Neredeydin?'
Deniz Seki, arasının iyi olmadığı şarkıcı Çağla'yı programına davet eden dostu Demet Akalın'a resti çekti. Seki'nin kendisine tepki göstermesine sinirlenen Akalın ise dün canlı yayında "Bana haciz geldiğinde, boşandığımda neredeydin?" diyerek dostluğunu bitirdi.
Star TV'de yayınlanan 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programının 20 Kasım Cuma günü yayınlanan bölümüne Çağla konuk oldu. 33 yaşındaki popçunun programa katılması, Demet Akalın ve Deniz Seki arkadaşlığının bitmesine neden oldu.