Defne Samyeli ile Mustafa Sandal arasında uzlaşma sağlanamadı

Defne Samyeli, Mustafa Sandal hakkında "Beni Ağlatma" isimli kitabında yazdıkları nedeniyle onur ve saygınlığının zedelendiğini belirterek savcılığa başvurmuştu. Samyeli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede ünlü sanatçının "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, yayılması ve paylaşılması" ve "hakaret" suçlarından cezalandırılmasını talep etmişti.Suç duyurusunun ardından soruşturma başlatan savcılık, olayın uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle, dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na göndermişti.Ancak iki ünlü isim, uzlaştırma bürosunda uzlaşamayınca; Sandal hakkındaki şikayet dosyası, yeninde savcılığa gönderildi.

'SAMYELİ, AVUKATI ARACILIĞIYLA UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİĞİNİ BİLDİRDİ'

SANDAL'IN TELEFONUNA ULAŞILAMADIĞI İÇİN HÜKMEN UZLAŞMAYI REDDETTİ

Popçu Mustafa Sandal’ın telefonuna ulaşılmadığı da raporda aktarılarak, hükmen uzlaşma teklifini reddetmiş sayıldığı belirtildi.

'UZLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTIR'

Raporunun sonuç kısmında tarafların iletişim bilgilerinden kendilerine ulaşılamadığı belirtilerek “Uzlaştırma sağlanamamıştır” denildi. Uzlaştırma bürosu, bunun üzerine dosyanın yeninden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi. Savcılığın önümüzdeki günlerde dosya üzerindeki kararını vermesi bekleniyor.

'BİR KİTAPTA HARCANAMAM'

Sunucu Defne Samyeli, Mustafa Sandal’ın 'Beni Ağlatma' kitabında kendisiyle aşk yaşadığını iddia etmesine çok sinirlenmişti. Daha önce ünlü şarkıcıya dava açacağını söyleyen Samyeli, 'Eser Yenenler Show'da da konuyla ilgili sert açıklamalar yapmıştı.

Samyeli, "Mustafa olayını hiç anlamadım. İlk başta bir güldüm, sonra hiç gülmedim. Kendisi geçtiğimiz günlerde de bir açıklama yapmış, davada kendisini kurtaracak kadar bir metin hazırlanmış. Kadın ismini kullanarak sansasyonel bir şekilde işini tanıtmayı çok klişe buluyorum. Yakıştırmıyorum bu durumu hiç kimseye" demişti.

Güzel şarkıcı, sözlerini, "Sağa sola dava açmayı hiç istemiyorum aslında. Bunlara o kadar çok para ve zaman harcanıyor ki, gerçekten uğraşmak istemiyorum. Ama insanı mecbur bırakıyorlar. Sadece o duruşu sergilemek adına bunu yapmak gerekiyor. Ben bu isim için çok çalıştım, çok uğraştım. Bir kitapta harcanamam ben. Böyle imalarla harcanamam. Hiç yakıştırmadım" dyerek noktalamıştı.