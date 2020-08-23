Dünya savunma sanayi devleri 7 Türk firma için geliyor!

Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen Defense News Top 100’de yer alan dev savunma şirketleri, Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) etkinliğinde Türk şirketleriyle buluşacak.

Lockheed Martin, Boeing, Airbus, Leonardo, Rolls-Royce, Korea Aerospace Industries (KAI), Diehl, Patria gibi savunma ve havacılıkta dünyanın önde gelen şirketleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle Avrupa İşletmeler Ağı (EEN), Avrupa Komisyonu (EC), EEN’in partnerlerinden Ankara Sanayi Odası ve OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) organizatörlüğünde düzenlenen ICDDA’nın 5.’sinde Ankara’da Türk KOBİ’leriyle bir araya gelecek. Sektörün dinamik ortamında, doğru kişilerle tanışılarak, yeni iş birliklerinin başlatılması özelliğiyle tüm dünyada ana yükleniciler tarafından ilgi gösterilen ICDDA, 13 - 15 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirilecek.

LİSTEYE 7 TÜRK FİRMA DA GİRMİŞTİ!

Defense News Top 100 listesinde yer alan pek çok firma ICDDA 2020’ye katılım teyidi verdi. Ayrıca aynı listede bulunan Türk savunma sanayisi şirketleri ASELSAN BMC , FNSS, HAVELSAN, ROKETSAN, STM ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii de ICDDA etkinliğinde yerini alacak.

Bu yıl hem yüz yüze hem de sanal ortamda ikili iş görüşmeleriyle gerçekleştirilecek ICDDA, bu formatıyla savunma, havacılık ve uzay sektörünün Türkiye’deki ilk hibrit etkinliği olacak.