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DEAŞ'ın sözde Musul eski sorumlusu yakalandı!

26 Ekim 2020 Pazartesi - 12:30 | Son Güncelleme : 26 10 2020 - 12:40

Yozgat'ta polisin DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda örgütün sözde Musul eski sorumlusunun da aralarında bulunduğu Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.


Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekilerince sabahın erken saatlerinde iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Irak'ta Musul şehrinin sözde eski sorumlusu E.İ.T. ile birlikte Selahaddin şehri sözde polisleri L.İ.T. ve Q.İ.T. ile Selahaddin şehri DEAŞ askeri A.F.J.O. gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda örgüte ait dökümanlar ele geçirildi. Hepsi de Irak uyruklu şüpheliler, sorgulanmak üzere Yozgat  Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

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DEAŞ musul operasyon
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