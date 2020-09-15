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Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser tek celsede boşandı
Oyuncu Damla Ersubaşı, dört yıllık eşi Mustafa Can Keser ile bugün görülen davayla anlaşmalı olarak boşandı.
Oyuncu Damla Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde dört yıllık eşi Mustafa Can Keser’e boşanma davası açmıştı. Keser'in 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenilmişti. Çift, bugün Çağlayan Adliyesi’ndeki Aile Mahkemesi’nde görülen davayla anlaşmalı olarak boşandı.