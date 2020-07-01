Dakar'cı Yamaha Türkiye'de

1983'ten bu yana efsaneleşen Ténéré 700, Yamaha’nın unutulmaz Dakar yarışçılarına ithafen daha da yeni özelliklerle 700 Rally Edition olarak araziye iniş yaptı.

Adını Nijer'in kuzeydoğusundan Çad'ın batısına kadar uzanan, Sahra Çölü'nün güneyindeki devasa kumlu ovadan alan Ténéré, sert ve şık görünümü, eşsiz tek silindirli motosiklet karakteriyle enduro tarzı çok amaçlı macera motosikleti. Türkiye’de meraklıları ile 2019 yılında buluşan Ténéré 700 ön sipariş ile satışa sunulmuş ve kısa sürede 150 adet satışa ulaşarak bir rekor kırmıştı. Ténéré 700 Rally Edition’ın Türkiye’de Temmuz ayından itibaren Yamaha bayilerinde direkt satışa çıkacak ve kendi satış rekorunu egale edecek.

XT600Z'nin 1983'teki ikonik tasarımını hatırlatıyor.

Ténéré 700, tecrübeli ralli sürücülerinin dünyanın dört bir yanındaki çeşitli arazilerde test edip değerlendirdiği, Yamaha'nın en yoğun geliştirme programlarından birinin sonucu. Kompakt ve çevik şasisinin yanı sıra karakterli ve yüksek torklu 689 cc CP2 motoruyla bu çok satan orta siklet macera motosikleti, heyecan verici arazi performansı ile otoyolda olağanüstü uzun mesafe konforunu bir arada sunabilecek kapasiteye sahip. Özel bir ekip tarafından Fransa 'da geliştirilen yeni Ténéré 700 Rally Edition, özel mavi ve sarı renkli tasarımıyla, 1983 ve 1984'te düzenlenen Dakar rallisi etkinliklerinde JCO ve Serge Bacou'nun sürdüğü Yamaha yarış motosikletlerine saygı niteliğinde. Yamaha tutkunları bu asi çocukta XT600Z'nin 1983'teki ikonik tasarımını hatırlayacak.

Arazi koşullarında güvenli sürüş...

Yüksek teknik özelliklere sahip Ténéré 700 Rally Edition, arazi koşullarında şasi koruma düzeyini artıran çeşitli bileşenlerle donatıldı. 4 mm kalınlığında alüminyumdan üretilen dayanıklılığı artırılmış karter koruma, motor ve alt şasi borularına yüksek seviyede koruma sağlıyor ve ayrıca alet kutusu için montaj noktası görevi görüyor. Ek olarak bu modelde, küçük dal veya taşların girmesini önlemek için tasarlanmış siyah alüminyum radyatör koruyucusu bulunuyor. Lazer kesim alüminyum zincir muhafazası, bu özel üretim modelin birinci sınıf stiline katkıda bulunuyor.