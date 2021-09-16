16 Eylül 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.418 -0.42 EURO 10,0270 0.55
USD 8,5130 1.02 ALTIN 481,130 -1.01
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cüneyt Arkın'dan romantik paylaşım

16 Eylül 2021 Perşembe - 17:46 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 17:46

Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Cüneyt Arkın, son olarak eşiyle romantik bir karesini paylaştı.


Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatur olan usta oyuncu Cüneyt Arkın, geçtiğimiz hafta 84 yaşına girdi. Usta oyuncu ailesiyle birlikte pasta kestiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
 
Zaman zaman Instagram hesabından paylaşım yapan Cüneyt Arkın’dan şimdi ise romantik bir paylaşım geldi. Eşi Betül Arkın ile bir fotoğrafını paylaşan usta oyuncu Cüneyt Arkın, yaptığı paylaşımına, dünyaca ünlü yazar Leo Buscaglia’nın “Ruhuna dokunan insanı bul. Konuştuğunda gözleri gülen ve seni olduğun gibi seven" sözünü ekledi.
 

ETİKETLER

cüneyt arkın romantik paylaşım
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.