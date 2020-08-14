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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini değerlendirdi!

14 Ağustos 2020 Cuma - 23:44 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 23:44

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir. Her tür düşmana karşı ittifakımız, her tür dosta karşı ortak adımlarımız devam edecektir" dedi.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Azerbaycan Devlet Televizyonunda (AZTV) video konferans  yöntemiyle katıldığı bir programda Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini değerlendirdi. Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ile İlham Aliyev arasında çok  güzel kardeşlik hukuku ve ilişkisi olduğunu belirten Kalın, bunun Türk ve  Azerbaycan halkları arasındaki yakın bağın bir tezahürü olduğunu ifade etti.  Dünyada "tek millet, iki devlet" ilkesiyle hareket eden başka iki devletin  olmadığına dikkat çeken Kalın, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlik ve beraberliğinin  birçok alana yansıdığını kaydetti. İki ülke arasındaki ilişkilerin sözde değil  özde olduğunu gösteren somut emareler bulunduğunu vurgulayan Kalın, Türkiye ve  Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkileri, kültür, güvenlik ve enerji alanında  birlikte atılan adımları, TANAP projesini örnek gösterdi.
 
Kalın, Türkiye ve Azerbaycan'ın iyi günde de kötü günde de her zaman  birbirinin yanında olduğunu vurgulayarak, "Azerbaycan, son 30 yılda zor günler de  yaşadı. Hocalı katliamını yaşadı, Ermeni saldırılarına uğradı, toprakları işgal  edildi. Tüm bu zor dönemlerde Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında oldu. Biz  biliyoruz ki Azerbaycan halkı kendi iradesiyle bu zorlukları aşabilecek güçtedir.  Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında olmaya  devam edecektir. Her tür düşmana karşı ittifakımız, her tür dosta karşı ortak  adımlarımız devam edecektir." dedi. Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecini yürüten ve eş başkanlığını  ABD, Rusya ve Fransa'nın yürüttüğü AGİT Minsk Grubu'nun arzu edilen neticeyi  üretmediğini söyleyen Kalın Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılması yönünde bir  katkı sağlamadığını kaydetti.
 
Türkiye'nin yaşanan çatışmalarda gereken tüm uyarıları yaptığını  hatırlatan Kalın, "Sorunun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde barış  yoluyla çözülmesini destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bu  haksız işgalin bir an önce sona erdirilmesi sadece Azerbaycan açısından değil,  Kafkaslarda barış ve istikrarın kurulması açısından da büyük önem arz ediyor.  Ermenistan bu konularda devlet aklıyla, sağduyuyla, aklıselimle hareket etse bu  işgali derhal durdurur. Bölgede diğer ülkelerle ilişkilerini normalleşme yoluna  gider. Türkiye ve Azerbaycan'ın yakaladığı bu büyük gelişme trendini o da  yakalar." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin önceliğinin Karabağ sorununun barış yoluyla çözülmesi  olduğunu vurgulayan Kalın, "Bir saldırı olduğunda Türkiye bütün imkan ve  kabiliyetleriyle Azerbaycan'ın yanında olmakta en ufak bir tereddüt göstermez.  Müzakerenin dışında yollara başvurmak bizim hiçbir zaman birinci tercihimiz  değildir. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama kimsenin de toprağımıza göz  dikmesine müsaade etmeyiz. Bu ilke Türkiye için de geçerlidir, Azerbaycan için de  geçerlidir. Eğer Azerbaycan herhangi bir saldırıya uğrarsa, Türkiye bütün  imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.
 
  "Tatbikatlar, herhangi bir üçüncü ülkeyi hedef almıyor"
 
   Kalın, Türkiye ve Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği geniş kapsamlı ortak  askeri tatbikatlara da değinerek şunları söyledi: "Bu tatbikatlar, herhangi bir üçüncü ülkeyi hedef alan tatbikatlar  değil. Bunlar iki ülkenin askeri imkan ve kabiliyetlerini artırmayı hedefleyen,  ortak stratejik hedefler çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikatlardır. Son  dönemde Ermenistan'ın saldırgan tavırları karşısında Azerbaycan'ın tedbir alması  onun en doğal, uluslararası hukuktan kaynaklanan en temel hakkıdır. Türkiye de  Azerbaycan'ı her platformda sonuna kadar destekleyecektir." Minsk Grubu üyelerinin üzerinde önemli bir görev olduğunun, bu görevi  1992'den beri yerine getirmediklerinin, ihmal ettiklerinin altını çizen Kalın,  Dağlık Karabağ sorununun dondurulmuş bir sorun haline getirilip burada sürekli  sorun üreten, gerilim üreten, bölge insanının enerjisini tüketen bir kriz olarak  muhafaza etmelerinin doğru bir yaklaşım olmadığına dikkat çekti. ABD, Rusya ve Fransa gibi büyük ve güçlü ülkelerin bir araya  geldiklerini fakat sorunu çözemediklerini aktaran Kalın, şöyle konuştu:
 
 "Burada o zaman sormak lazım. Neden çözemiyorlar. Bir tarafsızlık  sorunu mu var, tarafsızlık sorunu mu var, stratejik bakış açısı sorunu mu var.  Herkes Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'ın işgali altında olduğunu biliyor. Çözümün  yolu belli. Bu yola neden gidilmiyor, Ermenistan'a neden yeteri kadar baskı  yapılmıyor, bu soruları sormak da bizim en doğal hakkımız. Demek ki statükoyu  muhafaza ederek bu kriz ve işgalden kendilerine menfaat elde etmek isteyen  ülkeler ya da aktörler var. Bizim bunlara karşı da doğru mesajları vermemiz son  derece önemli. Azerbaycan uluslararası hukuk zemininde hareket ediyor. Kendi  hakkını savunuyor. Karabağ'ın işgali sona ererse Kafkaslarda barış, huzur ve  istikrar herkes için mümkün hale gelir." Türkiye'nin Ermenistan sınırını açıp açmayacağı sorusuna ise Kalın,  "Türkiye'nin bu konudaki tutumu son derece açıktır. Azerbaycan'ın kabul  etmeyeceği, onaylamayacağı hiçbir planı, anlaşmayı kabul etmeyiz. Azerbaycan'ın  hilafına bir müzakere süreci içerisinde olmadık, olmayız. Ancak Azerbaycan onay  verirse Ermenistan'la normalleşme yoluna gidebiliriz. Bu da barış ortamının  sağlanmasıyla olabilir. Bunun için de Dağlık Karabağ'ın işgalinin sona ermesi  gerekiyor." yanıtını verdi.
 
  

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