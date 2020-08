Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini değerlendirdi!

Kalın, Türkiye ve Azerbaycan'ın iyi günde de kötü günde de her zaman birbirinin yanında olduğunu vurgulayarak, "Azerbaycan, son 30 yılda zor günler de yaşadı. Hocalı katliamını yaşadı, Ermeni saldırılarına uğradı, toprakları işgal edildi. Tüm bu zor dönemlerde Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında oldu. Biz biliyoruz ki Azerbaycan halkı kendi iradesiyle bu zorlukları aşabilecek güçtedir. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir. Her tür düşmana karşı ittifakımız, her tür dosta karşı ortak adımlarımız devam edecektir." dedi. Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecini yürüten ve eş başkanlığını ABD Rusya ve Fransa 'nın yürüttüğü AGİT Minsk Grubu'nun arzu edilen neticeyi üretmediğini söyleyen Kalın Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılması yönünde bir katkı sağlamadığını kaydetti.