Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili flaş aday açıklaması! Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener, Babacan, Davutoğlu

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket sonuçları ortaya çıktı. Vatandaşlar, erken seçim ve cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorulara cevap verdi. Ankete katılanların yüzde 65.9’u siyasi partilerin kendi genel başkanlarını cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesi gerektiğini düşünüyor. Parti liderleri aday olmamalı diyenlerin oranı ise yüzde 34.1’de kalıyor.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi son seçim anketi sonuçlarını köşesinde değerlendirdi. Selvi, "Konsensus’un araştırmasında cumhurbaşkanı adayı olmayı planlayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na bir destek çıkıyor. Çünkü ankete katılanların ezici bir çoğunluğu parti liderlerinin cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. Çünkü parti liderlerinin önce Türkiye’yi yönetmeye talip olması gerektiğini düşünüyor." diye yazdı.

Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:

Güvenirliği yüksek kamuoyu araştırmalarından istifade ediyorum. Çünkü önümüzü görmemizi sağlıyor. Ama fatura kestiği partinin lehine algı operasyonuna soyunan anket firmalarının çalışmalarına itibar etmiyorum. Çünkü onlar en büyük zararı fatura kestikleri partilere veriyorlar. Çünkü onları yanıltıyorlar.

Murat Sarı’nın başkanı olduğu Konsensus Araştırma’nın 4-10 Temmuz tarihleri arasında yaptığı anketten bazı bölümleri paylaşmak istiyorum.

HALK ERKEN SEÇİM İSTEMİYOR

Millet seçim değil geçim derdinde derler ya aynen öyle. Konsensus’un erken seçimle ilgili verileri de bunu ortaya koyuyor.

Konsensus’un, “Erken seçim mi yoksa seçimlerin zamanında yapılması mı daha iyi olacaktır?” sorusuna ankete katılanların yüzde 58.5’i “Seçimlerin normal zamanında yapılması” yanıtını veriyor. Erken seçim yapılmalı diyenlerin oranı ise yüzde 41.5 çıkıyor.

ERKEN SEÇİME İNANIYOR MU?

Muhalefet liderleri birbiri ardına erken seçim çağrısı yapıyor. Hatta Kılıçdaroğlu, önümüzdeki yıl sonbaharda seçime gidileceği konusunda iddialı. Peki kamuoyu erken seçime gidileceğine inanıyor mu?

Araştırmada bu soru sorulmuş. Erken seçim yapılmaz diyenlerin oranı yüzde 70.1 olurken, erken seçim olur diyenlerin oranı yüzde 29.9’da kalıyor. Erken seçim yapılmayacağı kanaatinde olanların oranı, erken seçim olur diyenlerden yüzde 40.2 oranında fazla çıkıyor.

LİDERLER CUMHURBAŞKANI ADAYI OLSUN MU?

Konsensus’un araştırmasında cumhurbaşkanı adayı olmayı planlayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na bir destek çıkıyor. Çünkü ankete katılanların ezici bir çoğunluğu parti liderlerinin cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. Çünkü parti liderlerinin önce Türkiye’yi yönetmeye talip olması gerektiğini düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 65.9’u siyasi partilerin kendi genel başkanlarını cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesi gerektiğini düşünüyor. Parti liderleri aday olmamalı diyenlerin oranı ise yüzde 34.1’de kalıyor.

SEÇİM BARAJINDA İLGİNÇ SONUÇ

AK Parti ve MHP, seçim barajını yüzde 5’e çekme yönünde çalışma yaparken Konsensus’un araştırmasında yüzde 10 barajıyla ilgili şaşırtıcı bir sonuç yer alıyor.

Ankete katılanların yüzde 45.3’ü yüzde 10 barajının korunmasını istiyor. Yüzde 7 diyenlerin oranı yüzde 12.2 ederken, yüzde 5 olmasını savunanlar yüzde 16.5’e çıkıyor. En düşük seviyeyi ise yüzde 8.4’le seçim barajının yüzde 1 olmasını isteyenler oluşturuyor. Ama seçim barajı tamamen kaldırılsın diyenler yüzde 17.6’yla önemli bir oranı oluşturuyor.

YENİ PARTİ KURULMALI MI?

Son 2 yıl içinde birbiri ardına yeni partiler kuruldu. Ali Babacan ’ın, Ahmet Davutoğlu’nun, Fatih Erbakan ’ın, Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce’nin partilerini kastediyorum. Peki halkımız yeni parti istiyor mu? Şu alanda yeni bir partiye ihtiyaç var diyor mu?

Ankete katılanların yüzde 89.7’si yeni partiye ihtiyaç yok diyor. Yeni parti kurulmalı diyenlerin oranı ise yüzde 10.3 çıkıyor.

ERDOĞANSIZ CUMHURBAŞKANLIĞI OPERASYONU

Bir dönem “Erdoğansız” AK Parti operasyonu yapılıyordu. AK Parti’yi Erdoğan’ın elinden almaya çalışıyorlardı. AK Parti en az yüzde 40 alan bir parti. AK Parti’yi dörde bölseniz yüzde 10 barajını aşan 4 tane parti çıkıyor. Böyle bir partiden kimse vazgeçebilir mi? E o zaman ne yapılacaktı? Erdoğan ile AK Parti arasındaki bağı koparmak istediler. DYP’yi kaptıran Demirel’in, ANAP elinden çıkan Özal’ın içine düştüğü durumu bildikleri için AK Parti’yi Erdoğan’ın elinden kapma operasyonuna soyundular.

Ama Erdoğan, Demirel ve Özal’ın düştüğü hataya düşmedi. 15 Temmuz’dan sonra yapılan sistem değişikliğiyle birlikte partisinin başına dönmeyi başardı. Hep vurguluyorum. AK Parti Genel Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kırmızı çizgisidir.

YENİ TUZAK

Şimdi bir yerlerde Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayı olmayacağı, AK Parti içinden bir cumhurbaşkanı adayı çıkarılacağı gibi şeyler yazılıp çizilmeye başlandı. AK Parti kulislerini takip eden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la en son 1 hafta önce görüşen biri olarak benim böyle bir arayıştan haberim yok. Tam aksine Erdoğan olduğu sürece değil AK Parti’nin, Cumhur İttifakı’nın bir cumhurbaşkanı adayı arayışı yoktur. MHP Lideri Bahçeli aylar öncesinde “Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan” diye açıklama yaptı.

AK Parti’yi girdiği ilk seçimde iktidara taşıyan, şimdiye kadar girdiği bütün seçimleri açık ara farkla kazanan, kişisel oyu AK Parti’nin oyundan fazla olan, tüm kamuoyu araştırmalarında cumhurbaşkanı adayı olarak en yüksek oyu alacağı görülen Erdoğan dururken, AK Parti neden yeni bir cumhurbaşkanı adayı arasın?

ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI ADAYI

Erdoğan gibi milletin sevgilisi olmuş bir lider varken AK Parti neden yeni bir cumhurbaşkanı adayı arayışına girsin?

Bu da Erdoğan’a yönelik yeni bir operasyon. Erdoğan’ı tasfiye etme operasyonu.

Hedef Erdoğansız bir cumhurbaşkanlığı . Ama ellerinden gelse Erdoğansız bir Türkiye hayal ediyorlar...

Peki ne olacak? Bu millet Erdoğan’ı desteklediği sürece planları boşa çıkacak. Erdoğan 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olacak.