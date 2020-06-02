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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehitler için başsağlığı mesajı

AA |  02 Haziran 2020 Salı - 7:46 | Son Güncelleme : 02 06 2020 - 7:46

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Siirt'in Pervari ilçesinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.


Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Siirt'in Pervari  ilçesinde nöbet değişimi için çıktıkları yolda trafik kazası geçirerek şehit olan  askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil  şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun.'' ifadelerini kullandı.
 
Pervari'ye bağlı Doğanköy'deki üs bölgesinde operasyonel faaliyet  yürüten askerlerin nöbet değişimi için görevli askerleri taşıyan zırhlı aracın  kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 asker şehit olmuş, 7 asker  yaralanmıştı.
 
  
 

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