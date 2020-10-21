Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 2021 bütçesi hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay," 2021 bütçesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişimizin ardından hazırladığımız 3. Bütçe olma özelliğini taşımakta ve sistemin getirdiği hız ve dinamizmden beslenmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2021 bütçesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişimizin ardından hazırladığımız 3. Bütçe olma özelliğini taşımakta ve sistemin getirdiği hız ve dinamizmden beslenmektedir." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, salgın tüm dünyada hayatı, üretimi ve ulaşımı durdurmuşken hem kendi kendine yeten hem de dost ülkelerin imdadına yetişen Türkiye'nin bütçesidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Salgın döneminde vatandaşlara, esnaf ve firmalara Hazine destekli Kredi Garanti Fonu ile 306 milyar TL'lik kredi paketleri oluşturduk ve bu kapsamda Eylül 2020 itibariyle toplamda 267,4 milyar TL kredi ödemesi yapıldı." ifadelerini kullandı.

ktay, "2021 bütçesi, en büyük ekonomiler derinden etkilenirken, OECD ve AB ortalamalarından pozitif ayrışarak güçlü şekilde toparlanmaya başlayan Türkiye'nin bütçesidir. Eylül 2020 itibarıyla Kovid-19 salgını kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan adımların büyüklüğü kredi ertelemeleri hariç 371,7 milyar liraya ulaşmıştır" açıklamasında bulundu.

Fuat Oktay, "2020 yılında; merkezi yönetim bütçe giderlerinin 1 trilyon 212,3 milyar TL, bütçe açığının 239 milyar 168 milyon TL, faiz dışı açığın 101 milyar 768 milyon TL olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." dedi.