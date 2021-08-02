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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda görüştü

AA |  02 Ağustos 2021 Pazartesi - 22:20 | Son Güncelleme : 02 08 2021 - 22:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda görüştü.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,  görüşmede Tunus'taki gelişmeler ile ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele  alındı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Tunus'un istikrarını, iç barışını ve  huzurunu korumasının bölgenin selameti açısından da son derece mühim olduğuna  işaret ederek, son günlerde Tunus'ta yaşanan gelişmeleri bu bakımdan dikkatle  takip ettiklerini belirtti.
 
Tunus'un bu sıkıntılı dönemi atlatarak yoluna çok daha güçlü bir  şekilde devam edeceğine inandıklarını ifade eden Erdoğan, demokratik geçişin  bölgedeki ilham kaynağı Tunus Meclisi'nin faaliyetlerinin tüm zorluklara rağmen  devam etmesinin, hem Tunus hem de bölge demokrasisi için önemli olduğunu  vurguladı.
 
Problemlere çözüm üretme, sağlıklı tartışma ve diyalog zemini olarak  Meclis'in çalışmalarını sürdürmesinin hayati değere sahip olduğunun altını çizen  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'ta demokrasinin korunması, özgürlüklerin garanti  altına alınması ve hukukun üstünlüğünün gözetilmesinin çok kıymetli olduğunu dile  getirdi.
 

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