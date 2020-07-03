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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dönemin parlayacak yıldızı olarak Türkiye gösteriliyor

AA |  03 Temmuz 2020 Cuma - 17:17 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 18:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası Sulama Projesi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan"Pandemi döneminde iki sektörün önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi sağlık diğeri gıdadır. Yeni dönemin parlayacak yıldızı olarak Türkiye gösteriliyor." dedi


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya  Ovası Sulaması Projesi'nin diğer kısımları da peyderpey tamamlandığında Konya'da  suyla buluşacak toprak büyüklüğünün 11 milyon dekarı bulacağını söyledi. 
 
Erdoğan, Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete  Alma Töreni'ne, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.
 
Projenin ülkeye kazandırılmasında emeği geçen bakanlığı, kurumları,  yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine kadar herkesi tebrik eden Erdoğan,  Konya Ovası'nın insanlığın ilk dönemlerinden beri önemli bir tarım merkezi  olduğunu anlattı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zengin su kaynakları bulunmayan bölgenin bu  ihtiyacının büyük ölçüde yağışlardan temin ettiğini dile getirerek, ülkede son  yıllarda hayata geçirilen pek çok dev projenin fikir babası olan Abdülhamit  Han'ın Konya Ovası sulamasının da temellerini attığını kaydetti.
 
Halen ülkenin en eski sulaması olarak hizmet veren bu projenin,  maalesef daha sonraki yıllarda gerektiği gibi sürdürülemediğini ifade eden  Erdoğan, Konya Ovası Projesi'nin, KOP'ın bel kemiğini, Göksu Havzası'ndan  Akdeniz'e dökülen suların bir kısmını Toroslar üzerinden ovaya aktarılmasını  oluşturduğunu söyledi.
 
Erdoğan, bu amaçla suyun tutulacağı Bağbaşı Barajı'nı 2012'de,  uzunluğu 17 kilometre, tünel çapı 4,2 metre, su akış hızı saniyede 36 metreküp  olan Mavi Tüneli 2015'te hizmete açtıklarını anlatarak, Mavi Tünel'in, Urfa  tünellerinin ardından ülkenin en uzun ikinci büyük sulama tüneli olduğunu  aktardı. Erdoğan, bu yılın sonunda su tutmaya başlayacak Bozkır ve Avşar  barajları sayesinde Toroslardan getirilen suyu ovada en verimli şekilde kullanma  imkanına kavuşacaklarını dile getirdi.
 
Bu projenin aynı zamanda şehirlerin içme suyu ihtiyacını da  karşılamaya yönelik olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Açılışını yaptığımız ilk üç kısım Konya Ovası Sulamaları kapsamındaki  pek çok işten sadece bir bölümüdür. Projenin diğer kısımları da peyderpey  tamamlandığında Konya'da suyla buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon  dekarı bulacaktır. Mevcuttaki klasik sistem sulama şebekelerini de verimliliği  yükseltmek ve su tasarrufu amacıyla kapalı sisteme dönüştürüyoruz. Sadece Bağbaşı  Barajı'nın son 5 yılda ekonomimize katkısı 2,5 milyar lira olmuştur. Konya Ovası  Projesi kapsamındaki diğer illerimiz Niğde, Aksaray, Karaman, Kırşehir, Nevşehir Yozgat ve Kırıkkale'de de depolama, baraj, gölet, yer altı sulama, içme suyu,  enerji projelerini hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Konya'ya ilave olarak diğer  illerimizde de 15,5 milyon dekar arazinin sulanmasını hedefliyoruz. Enerjiyle  birlikte bu bölgedeki üretiminin ülkemize yıllık toplam katkısı 21 milyar lirayı  bulacaktır. Şimdiye kadar 43 milyar liralık bir yatırım yapılan projemizin tüm  aşamalarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar  değerlendirmekte kararlıyız."
 
"Tarım ve gıdada kendi kendine yeterli olmanın üstünlüğünü gördük"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyayla birlikte Türkiye'yi de  etkisi altına alan salgın döneminde sağlık ile gıda ve tarım sektörünün öneminin  bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, "Türkiye olarak her iki alanda da  girdiğimiz imtihandan alnımızın akıyla çıktık." dedi.
 
Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı sıkıntıların güçlü sağlık ve  tarım altyapısı sayesinde kolayca göğüslendiğini ifade eden Erdoğan, bununla  kalmayıp imkanların pek çok dost ve kardeş ülkeyle de paylaşıldığını anlattı.
 
 
Erdoğan, tarım üretiminde ve gıda alanında kendi kendine yeterli  olmanın tartışılmaz üstünlüğünün salgın döneminde görüldüğünü vurgulayarak, "Pek  çok ülkede raflar boş kalırken, temel ihtiyaçlar karşılanamazken ülkemizde hiçbir  sıkıntı ile karşılaşmadık, çünkü Türkiye kendi ihtiyacını karşılamanın ötesinde  üretim gücüne sahip bir ülkedir. Yaşadığımız tecrübe bize tarım sektöründeki  projelerimize çok daha sıkı sarılmamız gerektiğini göstermiştir. Tarımsal  hasılasını 18 yılda 87 milyar liradan 275 milyar liraya, tarım ürünleri  ihracatını 3,7 milyar dolardan 18 milyar dolara yükseltmiş bir ülkeyiz." diye  konuştu.
 
Türkiye'de tarla ürünleri üretiminin son 18 yılda 58 milyon tondan 64  milyon tona, sebze üretiminin 25 milyon tondan 31 milyon tona, meyve üretiminin  de 14 milyon tondan 22 milyon tonun üzerine çıktığını dile getiren Erdoğan, bu  seviyeye ulaşmanın kolay olmadığını söyledi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendileri gelene kadar ülkeye yapılan 276  barajın üzerine 585 yeni baraj, 228 göletin üzerine 340 yeni gölet, 1734 sulama  tesisinin üzerine 1328 sulama tesisi ilave ettiklerini belirterek,  "Çiftçilerimize son 18 yılda 2020 yılı ile birlikte yaklaşık 150 milyar lira  tarımsal destek ödemesi yaptık. Arazi tapulaştırmalarından araç gereç  modernizasyonuna, tabii afet desteğine kadar her konuda çiftçimizin üretim gücünü  artıracak politikaları hayata geçirdik."
 
Gençlerin ve kadınların tarım sektöründe daha etkin olmaları için özel  destek programları geliştirdiklerini, tarım arazilerinin miras yoluyla bölünerek  verimsizleşmesini önceleyecek tedbirler aldıklarını dile getiren Erdoğan, üretim  potansiyeli yüksek ovaları özel koruma altına alarak yanlış kullanımlar sebebiyle  arazinin bozulmasını engellediklerini söyledi.
 
Erdoğan, sera tarımını ülkenin 72 iline yaygınlaştırarak önemli bir  üretim ve ihracat kaynağı haline getirdiklerini vurgulayarak, "Türkiye meyve ve  sebzede net ihracatçı konumundadır. Tarla ürünlerinde ihracata yönelik üretim  yapan gıda sektörünün talebi sebebiyle kendi tüketimimizin çok üzerinde bir  ihtiyaç söz konusudur. Esasen ayçiçeği, pirinç, mısır gibi birkaç kalem dışında  tarla ürünlerinde de net ihracatçı konumundayız." diye konuştu.
 
Aynı şekilde hayvan varlığını da büyükbaşta 10 milyondan 18 milyona,  küçükbaşta 32 milyondan 49 milyona çıkarmayı başardıklarını aktaran Erdoğan,  konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Süt üretimimiz 8,5 milyon tondan 23 milyon tona, yumurta üretimimiz  11,5 milyar adetten 20 milyar adede yükseldi. Görüldüğü gibi nereden bakarsanız  bakın gıda ve tarım sektöründe oldukça iyi bir noktadayız. Daha ileriye gitmek  için sulama başta olmak üzere gereken tüm yatırımları yapıyoruz. Modern sulama  tekniklerinde kullanım oranını yüzde 6'dan yüzde 28 seviyesine çıkardık. GAP,  KOP, DAP, DOKAP gibi bölgesel kalkınma projeleriyle ülkemizin her karış  toprağını, her birim imkanını değerlendirmek için gece gündüz çalışıyoruz. GAP'ta  yüzde 19'la aldığımız sulama oranını yüzde 53'e yükselttik. Son olarak GAP'ın en  iftihar verici projelerinden Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nı hizmete  aldık. Silvan Barajı'nı da inşallah önümüzdeki yıl sonuna kadar tamamlıyoruz.  Açılışını yaptığımız bu projeyle KOP'ta da önemli bir ilerleme sağladık. Diğer  projelerimizi de adım adım ilerletiyoruz. İnşallah bizden sonraki nesillere  toprağını ve sularını en verimli şekilde kullanan bir ülke devredeceğiz."
 
"El ele verip ülkemizi en kısa sürede 2023 hedeflerine  ulaştıracağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 18 yılda insanlığın bu kadim tarım  havzasını hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için çok önemli yatırımlar  yaptıklarını belirterek, "Konya'ya kazandırdığımız yaklaşık 11 milyar liralık  baraj, sulama tesisi, içme suyu tesisi, dere ıslahı, arazi toplulaştırması  yatırım ile adeta şehrimizin çehresini değiştirdik. Sağ olsun Konyalılar da  çalışkanlıkları, gayretleri, yenilikçilikleriyle bu imkanları en iyi şekilde  değerlendirdi. Ülkemizin en önemli gıda üretim merkezlerinden olan Konya'nın  başarısıyla hep iftihar ettik. Elbette hala eksikler vardır. Hepsini de birer  birer tamamlıyoruz. Sahip olduğumuz potansiyelin büyüklüğü, geleceğimize umutla  bakmamızı sağlamaya ziyadesiyle yeterlidir." diye konuştu.
 
Konya'nın tarım ve sanayi üretimi, ticari zenginliği yanında ülkesinin  istiklaline ve istikbaline sahip çıkmasıyla da maruf bir şehir olduğunu dile  getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin başı ne zaman dara düşse sağlam duruşu ve mücadele  azmiyle en büyük güç ve moral kaynaklarımızın başında Konya gelmektedir. Anadolu  topraklarının binlerce yıllık medeniyet birikiminin ve ecdadımızın buraya vurduğu  damganın en önemli sembollerinden biri de Konya'dır. Şimdi Konya'ya yeni bir  görev düşüyor. Salgın dönemi sonrasında dünyadaki siyasi ve ekonomik düzenin de  yeniden şekilleneceğine kesin gözüyle bakılıyor. Yeni dönemin parlayacak yıldızı  olarak da Türkiye gösteriliyor. Konya sahip olduğu büyük üretim ve ticaret  gücüyle bu potansiyeli süratle hayata geçirerek diğer şehirlerimize örnek  olmalıdır. Gaziantep'den Kayseri'ye, Kocaeli'den Bursa'ya, Adana'dan Tekirdağ'a  kadar benzer imkanlara sahip tüm şehirlerimizden de aynı gayreti bekliyoruz.  İstanbul, Ankara gibi şehirlerimiz zaten bu işin lokomotifidir. Türkiye'nin 81  vilayeti ve 83 milyon vatandaşı el ele verip ülkemizi en kısa sürede inşallah  2023 hedeflerine ulaştıracağız. Büyüyen ve güçlenen Türkiye kendisiyle tüm  dostlarının, kardeşlerinin, mazlumların da umudu olarak yoluna devam edecektir.  Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."
 
"Toprakla suyun buluşması medeniyetimizin adeta tacıdır"
Erdoğan, konuşmasının ardından tören alanında bulunan Tarım ve Orman  Bakanı Bekir Pakdemirli'den Konya Ovası Sulama Projesi'ne ilişkin bilgi aldı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Pakdemirli, Konya Valisi Vahdettin Özkan  ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ile AK Parti Konya  milletvekilleri Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek, Ziya Altunyaldız, Abdullah Ağralı,  Halil Etyemez ve Hacı Ahmet Özdemir'e teşekkür etti.
 
Koronavirüs sebebiyle açılışa katılmayı doğru bulmadığını ifade eden  Erdoğan, kontrollü olarak da olsa açılış törenini video konferans bağlantısıyla  yapmak istediklerini söyledi.
 
Açılışın Konyalılara, bölgeye ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen  Erdoğan, "Su medeniyettir, diyoruz. Toprakla suyun buluşması medeniyetimizin de  aynı zamanda öncelikli adeta tacıdır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tören alanındaki Bakan Pakdemirli  ve diğer yetkililerin butona basmasının ardından Konya Ovası'nda sulama başladı.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya Ovası Sulaması erdoğan
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