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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli Fatih'in türbesinde

AA |  24 Temmuz 2020 Cuma - 15:58 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 17:07

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayasofya tüm insanlığın bir kültür mirası olarak her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i  Kebir Cami-i Şerifi'ne ilişkin, "Artık burası aslına döndü, camiydi tekrar cami  oldu. Şimdi ilanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder."  dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra  kılınan cuma namazının ardından, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret  etti.
 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile aynı araçla gelerek, ziyaret  ettiği türbenin girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, 86  yıllık bir süreç sonunda, Cumhur İttifakı olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli  ile gayretleri neticesinde, yargının artık hakikatle görmesiyle Ayasofya-i Kebir  Camii'nin aslına döndüğünü söyledi.
 
Erdoğan, "Camiydi, tekrar cami oldu. Şimdi ilanihaye inşallah cami  olarak tüm inananlara hizmete devam eder. Ama bunun yanında da tüm insanlığın bir  kültür mirası olarak da her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer." diye  konuştu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Şimdi de çok anlamlı bir  ziyaret gerçekleştirdiniz." şeklindeki yorumu üzerine de "Şimdi de işin gerçek  sahibi Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini ziyaret edelim istedik." ifadelerini  kullandı.
 
 
"Milletimizin 10 yıllara sari özlemini gerçekleştirme bakımından çok  önemliydi"
Bir süre türbede kalan Erdoğan, çıkışta da basın mensuplarına  açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Her şeyden önce tabii ki müzeye çevrilmiş olan maalesef 34'te  Ayasofya'yı, bizim şu anda aslına Cumhur İttifakı olarak büyük bir gayretle  döndürmüş olmamız, milletimizin 10 yıllara sari özlemini gerçekleştirme  bakımından çok çok önemliydi. Az önce resmi rakam olarak aldığım 350 bin kişi  bugün cuma namazına iştirak etmiş. Bu tabii çok çok önemli bir aşkın aslında  mahsulüydü. Bunu gerçekleştirmek ve ondan sonra içerdeki bütün ibadeti, taati  Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizesiyle gerçekleştirdik.
 
Tabii şimdi bundan sonra içeride ve dışarda Kültür ve Turizm  Bakanlığımızın yapacağı restorasyon çalışmaları var. Bu restorasyon  çalışmalarıyla beraber Ayasofya'mızı inşallah çok daha farklı, çok daha anlamlı  bir yapıya kavuşturmuş olacağız. Hep beraber biz emeği geçen tüm kardeşlerime,  gerek burada yargının ortaya koyduğu tavra, gerekse Cumhur İttifakı olarak ortaya  koyduğumuz tavrın inşallah birlik, beraberlik içerisinde devamını da Allah'tan  diliyorum."
 
Bir gazetecinin namazın hemen ardından türbeyi ziyaret ettiğini  hatırlatması üzerine Erdoğan, "Sahibi Fatih." diye konuştu.
 
Erdoğan'a ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM  Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM  Başkanvekili Celal Adan, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İletişim Başkanı  Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Bilal Erdoğan da eşlik etti.
 
Ziyaretin ardından Erdoğan ile Bahçeli aynı araçla türbeden ayrıldı.
 
 
 

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