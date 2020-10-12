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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

DHA |  12 Ekim 2020 Pazartesi - 17:37 | Son Güncelleme : 12 10 2020 - 17:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u Vahdettin Köşkü'nde Kabul etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı  Mustafa Şentop ile görüştü. 
 
 

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