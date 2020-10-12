Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti
DHA | 12 Ekim 2020 Pazartesi - 17:37 | Son Güncelleme : 12 10 2020 - 17:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u Vahdettin Köşkü'nde Kabul etti.
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