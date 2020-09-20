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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Taçi ile bir araya geldi

AA |  20 Eylül 2020 Pazar - 12:44 | Son Güncelleme : 20 09 2020 - 13:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile görüştü.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kosova  Cumhurbaşkanı Taçi, Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geldi.
 
Programa, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Taçi kosova
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