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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Taçi ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Taçi ile bir araya geldi
AA
| 20 Eylül 2020 Pazar - 12:44
| Son Güncelleme : 20 09 2020 - 13:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile görüştü.
SONRA OKU
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
Kosova
Cumhurbaşkanı Taçi, Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geldi.
Programa,
Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü
İbrahim Kalın
da katıldı
ETİKETLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Taçi
kosova
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