Antalya Diplomasi Forumu'nun düzenlendiği NEST Kongre Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu ile görüştü
AA | 18 Haziran 2021 Cuma - 18:16 | Son Güncelleme : 18 06 2021 - 18:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü.
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu ile görüştü