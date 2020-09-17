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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

AA |  17 Eylül 2020 Perşembe - 17:26 | Son Güncelleme : 17 09 2020 - 17:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.


İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İspanya  ilişkilerini derinleştirecek ve güçlendirecek adımların ele alındığı görüşmede,  bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla  mücadele sürecinde İspanya'ya verdiği destekte olduğu gibi, iki ülke arasındaki  dayanışma ve iş birliğini devam ettireceklerini belirterek, ticaret ve  yatırımların artırılmasından bölgesel ve uluslararası konularda diyaloğun  sürdürülmesine kadar bütün hususlarda karşılıklı bir kararlılığın tesis edilmiş  olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
 
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı  Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim  Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan
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