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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama

AA |  26 Şubat 2021 Cuma - 1:49 | Son Güncelleme : 26 02 2021 - 1:49

AK Parti Genel Merkezince, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. doğum günü için video hazırlandı.


26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 67'nci doğum günü için  Twitter'da "İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle paylaşımlar yapıldı.  Paylaşımlar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
 
Erdoğan'ın fotoğraflarının yer aldığı, AK Parti Genel Merkezince  hazırlatılan ve "İyi ki doğdun, millete hizmet yolunda nice yaşlara" notuyla  paylaşılan videoda, "Mücadele için yola çıktığında, anaların duasını aldığında,  gönül bağı kurduğunda, çocukların gülüşünde, mazlumların yanında, engelleri  kaldırdığında, aynı sofrada, İyi ki vardın, İyi ki varsın. Millete hizmet yolunda  nice yaşlara." ifadeleri yer aldı.
 
Bakan Gül ve Soylu'dan kutlama mesajı
 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı  paylaşımda, "Ömrüne bereket" notuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını  paylaştı.
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da paylaşımında, "Milletlerin kaderini,  tarihe altın harflerle düşen liderler vardır. Türkiye'yi, yerli ve milli kalkınma  hamlesiyle bölgesinde ve dünyada güçlü Türkiye idealine emin adımlarla taşıyan  liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde nice yıllara." ifadelerine  yer verdi.
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da  "İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi okuduğu  "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının yer aldığı bir video paylaştı.
 
  Altun, paylaşımında, "Sen mahzun gönüllerin kabul olmuş duası,  mazlumların sığınağı, yiğitlerin yoldaşısın. Gerçekleştirdiğin devrimleri hep  birlikte yaşatacağız inşallah. Senin mücadelene ortak olmak evlatlarımıza  bırakacağımız en güzel mirasımız." ifadelerine yer verdi.
 
 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medyadan, "Nice  sağlıklı uzun senelere. Rabbim başımızdan eksik etmesin." notuyla Erdoğan'ın  fotoğrafını paylaştı.
 

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AK Parti Recep Tayyip Erdoğan doğum günü
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