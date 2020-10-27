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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısına Fransa'dan ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız ürünlerine boykot çağrısını uluslararası haber ajansları 'acil' koduyla duyurdu, dünya medyası ise manşetten verdi. Boykot çağrısının ardından, Fransa'nın ticarette en yetkili isminden geri adım geldi. Öte yandan Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sert bir şekilde eleştirilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında kontrolünü tamamen kaybettiği belirtildi.