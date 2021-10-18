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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarından suç duyurusu

AA |  18 Ekim 2021 Pazartesi - 17:58 | Son Güncelleme : 18 10 2021 - 18:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamasında Erdoğan'a hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, CHP  Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamasında,  Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı gerekçesiyle  suç  duyurusunda bulundu. 
 
Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından, Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlarla  ilgili sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik  hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı belirtildi.
 
Dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan  işlem yapılması istendi.
 

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