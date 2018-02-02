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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acı günü!

02 Şubat 2018 Cuma - 17:25 | Son Güncelleme : 02 02 2018 - 17:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bekir Sıtkı Albayrak'ın cenaze törenine katıldı. Erdoğan, eski mesai arkadaşının tabutuna omuz verdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde il yönetim kurulu üyesi olan Bekir Sıtkı Albayrak'ın cenaze törenine katıldı. 
 
68 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat eden Albayrak için Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami'nde, ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katıldı. 
 
Albayrak'ın eşi Neriman Albayrak, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Bekir Sıtkı Albayrak, buradaki cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. 
 

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