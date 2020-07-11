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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Riskli alan!

AA |  11 Temmuz 2020 Cumartesi - 9:04 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 9:04

Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul ve Kırıkkale'de bazı alanlar "riskli alan" ilan edilirken, Konya'da ise belirlenen bir bölge "yenileme alanı" olarak tespit edildi. Gaziantep'te bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, İstanbul'un Ataşehir ilçesi Yukarı Dudullu Mahallesi sınırlarında bulunan alan ile Kırıkkale'nin merkez ilçe Bahçelievler Mahallesi'nde sınırları belirlenen alanın "riskli alan" ilan edildiği belirtildi.
 
Konya'nın Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi sınırlarında yer alan alanın da "yenileme alanı" olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.
 
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Özgürlük ve Zeytinli mahalleleri sınırları içerisindeki bazı taşınmazların imar planında 30 metrelik yolda kalan kısımları, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.
 
 

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