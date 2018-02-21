Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavaşça'ya "geçmiş olsun" telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olan ve evinde istirahat eden bestekar ve devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça ile telefonda görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Yavaşça'yı Maçka'daki evinde ziyaret etti.

Erdoğan ve Yılmaz, "geçmiş olsun" dileklerini ilettikleri sanatçı ve eşi Ayten Yavaşça ile bir süre görüştü. Burada, Bilal Erdoğan, telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp Yavaşça ile görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaşça'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Yavaşça'nın büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yavaşça'ya "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini aktaran Yılmaz, ayrıca Türk kültürüne ve müziğine katkılarından dolayı teşekkür ettiğini dile getirdi.

Coşkun Yılmaz, görüşmede, Yavaşça'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel bir çalışma hazırladığı bilgisini verdiğini kaydetti.