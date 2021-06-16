Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi mesaj: Bütün dünya bilsin ki yanınızdayız

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bahtiyarım, çünkü Karabağ 'ı azad etmiş Azerbaycan'ın milli meclisinde sizlerle beraberim. 30 yıl içinde kimlerin eline ne geçtiği, kimlerin kaybettiği gayet iyi biliniyor. Maddi ve manevi olarak kaybedenler sadece Karabağ'da yaşayan insanlardır.

Kolay değil, 30 yıl. Benim Azerbaycanlı kardeşlerim, kendi yerlerinden kaçkın hale geldiler. 30 yıl sonra bu topraklar tekrar sahiplerine kavuştu. Karabağ'da 30 yıldır süren ihtilafın çözümsüz kalmasına seyirci olanlar ise hep kazanan tarafta olmuşlardır.

Bu zaferi ve barışı Azerbaycan'a kazandıran, ali başkomutan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, hürmetli kardeşim İlham Aliyev 'i bir kez daha tebrik ediyorum.

Liderlerin yanında, Karabağ'da zafere ulaşmak için tek yumruk, tek yürek olan, milli birlik ve beraberlik duygularını en yükseğe taşıyan Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ni tebrik ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Bugün de bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız, bütün dünya bilsin ki, yarın da yanında yer alacağız. Azerbaycan'ın aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, azadlığı azadlığımız, kaderi kaderimiz, kederi kederimizdir.

Nuri Paşa'nın Kafkaslara geldiği dönemde Ermeniler 12 bin Türk'ü katletmiştir. Kıyım yaşanmıştır. Çamur atanlar, önce buralara, Kafkaslara, Azerbaycan'a bakmalıdır. Karabağ'da, Hocalı'da yaşananlara bakmalıdır. Vicdanları el verirse sonra, oturup ithamları konuşuruz.