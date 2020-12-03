Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan skandala sert tepki: Örtmek için kırk takla atıyorlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kadınlarımızın üye sayısı 5 milyon 200 bini bulmuştur. Bu sayı diğer siyasi partilerin üye sayılarının bile üzerindedir. Kadınlarımızın hayatın her alanında istedikleri seviyeye gelebilmeleri için çok büyük gayretler gösterdik.

Bu çerçevede attığımız adımları saymaya kalksak saatler yetmez. Kadını önce eğitim ve iş hayatı olmak üzere birey olarak, onunla birlikte anne ve eş olarak desteklemeye devam ediyoruz.

Kadına şiddeti engelleme konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Bizim için insan eşrefi mahlukattır. Kadın da insanın yarısıdır. Hz.Adem ve Hz.Havva'dan bu yana bu değişmemiştir, değişmeyecektir.

Geçmişte veya bugün dünyanın herhangi bir yerinde bu ilahi nizama aykırı davranılmış olması bizi bu doğrunun yanında durmaktan alıkoymaz.

Bugün kadın hakları borazanlığı yapanların kadını insan saymadıkları geçmişlerini unutmadık. Bizim milletimiz ataerkil veya anaerkil değil, aileerkildir.

Aile kavramı bizde bu kadar hassas ve önemlidir. Bu anlayış ile aileye yönelik her saldırı ve tehdidi doğrudan varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz.

Zulüm kime yapılırsa, şiddet kime yönelirse yönelsin, cinayetin faili ve maktulü kim olursa olsun mücadele edilmesi gereken bir kötülüktür. Kadının kimsenin malı sayılması layüsel davranışlara maruz kalması kabul edilemez. Kadınlarımızın varlığını korumak devletimizin görevidir.

Tacizi uğrayan kadını nasıl koruyorsak, inancı için ayrımcılığa uğrayan kızlarımızı korumak da bizim görevimizdir.

Aynı şekilde toplumun temel direği olan ailenin korunması ve güçlendirilmesi de bizim için önemli bir sorumluluktur. Türkiye'yi diğer alanlar ile birlikte ailenin güçlendirilmesi konusunda hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız.

Çevre derler Türkiye'de çevrenin korunması için ne yapıldıysa bizim dönemimizde yapılmıştır. Kadın derler, siyaset ve iş dünyasında kadınları bugünlere getiren adımları biz attık, bunların geçmişlerinde bu yok.

Genç derler, gençlerimize güvenli bir ülke bırakmak için biz çalıştık. Şehit yakınları ve gazilerimize bizim kadar sahip çıkan bir başka yönetim daha olmamıştır.

Devletin engellisinden, şehit yakınları ve gaziler ile ilgili desteklerin bereket olarak döndüğüne biz devlet olarak inanıyoruz.

Özellikle CHP, bu bakımdan tam bir facia örneğidir. CHP'de daha önce de benzer örneklerine rastlanan, artık kendi taraftarlarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Belediye başkanlarının, yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi? Tüm tacizleri görmezden gelerek arkalarını dönen bunlar değil mi? Metroda kadını taciz eden kişiyle ilgili önce taciz var kampanyası başlatıp ardından kendi adamları çıkınca her şeyi silen bunlar değil mi? Bir tecavüz örneğini, faili en ağır cezayı almış olmasına rağmen yıllarca ısıtıp ısıtıp gündeme getirenler bu uzun listenin önünü niye örtmeye çalışır acaba? İçerindeki rezilliklere bakmadan, önlerine gelene çamur atmayı, yalan ve iftira ile itibar suikastı yapmayı Atatürkçülük kılıfı ile örtmeye kalkanların maskelerini düşürmekte kararlıyız. Senin tecavüzcün kötü, benimki iyi. Senin ahlaksızın kötü, benimki iyi yaklaşımı kadar iğrenç bir anlayış yoktur. Kadına ve çocuğa yönelik tacizi örtmekle başlayan zihniyet işi askere, öğretmene, işçiye, esnafa velhasıl toplumun her kesimine hakareti siyaset tarzı haline getirmeye kadar varmıştır.

Bay Kemal senin vekilin benim askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz bir cümle çıkmayacak. Bu millet seni affetmez. Biz Mehmetçiğimizi size yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Bunların cibilliyetinde bu var. Bunlar hiçbir zaman milletin şanına yakışır asker olmadılar. Bunların vekilleri teröristlerin cenazelerine omuz vererek ortaya çıktılar. Bu ahlaksız, terbiyesiz adam cenaze namazında bile biri ile konuşurken sırıtıyor. Bu milletin kutsalına karşı siz ahlaki olmayan yollara tevessül edemezsiniz. İlk seçimlerde bunlar çok büyük dersi alacaklar.

Ben bunlar kadar yalanı rahat konuşan bir siyasetçi tanımadım. Sabah yalan akşam yalan. Sakarya 'daki tank palet fabrikası ile ilgili belgeleri ortaya koymamıza rağmen hala onu konuşuyor. Buradan sana ekmek çıkmaz. Boşa uğraşma.

Partisindeki taciz furyasına sessiz kalan bu zat ve partisine önünüze gelecek ilk fırsatta ders verin. Bu öyle bir ders olsun ki sokağa çıkmaya yüzü olmasın. Alnının akı ile nice mücadelelerden çıkan Türk kadınının bunun da üstesinden geleceğine inanıyorum.