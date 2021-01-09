Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Biz bu filmi yüzlerce kez seyrettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Devegeçidi Köprüsü'nün açılışında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Dün uzaya fırlattığımız uyduyu da kritik zamanda projelendirdik.
Hamdolsun Türkiye kendi kalkınma gündeminden taviz vermeden yolunda ilerliyor.
Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri takip ediyoruz. Bu tür eylemlerin demokrasi ile, hak arayışı ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Biz bu filmi 18 senedir yüzlerce kez seyrettik. Aynı zihniyeti 17-25 Aralık'ta, Gezi'de, 15 Temmuz'da gördük. Biz bunları vesayetin, terör örgütlerinin, darbecilerin safında gördük. Dünyada ve Türkiye'de her şey değişti bir tek bu zihniyet yerinde sayıyor. Karşımızda eylem biçimde bile yeniliğe gidemeyecek kadar tembel, dar kafalı bir zihniyet var.
Türkiye'yi demokrasiyi işletememekle suçlayanların karşılaştıkları ilk tehditte nasıl çok ağır tedbirleri hayata geçirdiklerini ibretle takip ediyoruz. Sosyal medya mecralarını hukuki zemine oturtma çabalarımıza karşı çıkanlar en ilkel sansürcülüğü uygulamaya başladılar.
Terörün imasına bile tahammül gösteremeyenler yıllarca terör örgütleri ile mücadelemizi engellemeye çalıştı.