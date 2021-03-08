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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı

08 Mart 2021 Pazartesi - 23:34 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 0:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan, usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp rahatsızlığı  sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin'in  vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, "beşinci kavuklu"  olarak anılan Öztekin'in, Kel Hasan Efendi'nin orta oyununu temsil eden kavuğu  ile çekilmiş bir fotoğrafının yer aldığı paylaşımında, şunları kaydetti:
"Ülkemizin değerli sanatçılarından Rasim Öztekin'in vefatından derin  üzüntü duydum. Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm  sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rasim Öztekin başsağlığı mesajı
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