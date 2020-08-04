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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü

AA |  04 Ağustos 2020 Salı - 23:18 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 23:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan’da meydana gelen patlama ile ilgili şahsi Arapça hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak her zaman Lübnan'ın ve Lübnanlı kardeşlerimizin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.
 
LÜBNAN CUMHURBAŞKANI MİŞEL AVN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek, Lübnan halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

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