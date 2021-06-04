Cumhurbaşkanı Erdoğan: TSK dünyanın en donanımlı ordularından biridir
04 Haziran 2021 Cuma - 15:17 | Son Güncelleme : 04 06 2021 - 15:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Denizkurdu- 2021 Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katılarak önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en donanımlı ordularından biridir.Uluslararası hukuka uygun olarak kapsamlı olarak yürüttüğümüz tatbikatın başarıyla yürütüldüğünü görmekten mutluyuz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Denizkurdu- 2021 Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katılarak önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en donanımlı ordularından biridir.
Uluslararası hukuka uygun olarak kapsamlı olarak yürüttüğümüz tatbikatın başarıyla yürütüldüğünü görmekten mutluyuz.
Türk Silahlı Kuvvetleri, içindeki hainlerden temizlendikçe sorumluluk üstlendiği her yerde başarıdan başarıya koşuyor.
Son dönemde Doğu Akdeniz
'den Suriye
ve Irak
'taki terörle mücadele operasyonlarına kadar her alanda ordumuzun kabiliyetlerini görme imkanı bulduk. Bilhassa milletimizin ve Kıbrıs
Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerinin korunması konusunda Türk donanması büyük bir kararlılık gösterdi.