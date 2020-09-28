Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'a çağrı: Derhal terk etsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Türkiye, tüm imkanları ve tüm kalbiyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir.

Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesiyle bölge yeniden barışa ve huzura kavuşacaktır.

Yaşanan son gelişmeler gerçekçi ve adil çözüm yöntemlerini devreye sokmaları konusunda bir fırsat tanımıştır.

(Artık hesap vakti geldi) diyen Azerbaycan, ister istemez kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır.

Küresel siyasetin son birkaç aydır Akdeniz eksenli gelişmelerle şekillendiğini söylemek yanlış bir tespit olmayacaktır.

Akdeniz'de yapılan her hamlenin, atılan her adımın ülkemizin güvenliğine, hak ve menfaatlerine doğrudan etkisi bulunuyor.

Bir damla petrolü, bir gram altını oluk oluk akan insan kanından çok daha değerli gören sömürgeci zihniyet, Akdeniz'i bir barış ve medeniyet denizinden, kan ve gözyaşı deryasına dönüştürdü. Türkiye Akdeniz'de gerilimden değil, barıştan, iş birliğinden, hakkaniyet ve adaletten yanadır. Akdeniz'de Osmanlı medeniyetinin ve barışının mirasçısı bir millet olarak bu coğrafyada huzur ikliminin yeniden tesis edilmesini istiyoruz.

Osmanlı barışının yerini günümüzde petrol, doğal gaz ve menfaat için insanlığın rafa kaldırıldığı vahşi bir düzen aldı.

Türkiye ve KKTC 'nin içinde adil şekilde yer almadığı hiçbir denklemden Akdeniz barışı çıkmaz.

Özellikle Avrupa Birliği, diplomasi fırsatlarını değerlendirmediği gibi Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin şımarıklıklarına boyun eğdi.

Gelin, hep beraber Akdeniz'i tekrar bir barış havzasına çevirelim. Gelin, yeni husumetlerle Akdeniz'in ak sularını kirletmeyelim.