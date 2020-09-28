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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'a çağrı: Derhal terk etsin

28 Eylül 2020 Pazartesi - 14:14 | Son Güncelleme : 28 09 2020 - 14:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı bir kez daha kınıyorum. Türkiye, tüm imkanları ve tüm kalbiyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir. Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesiyle bölge yeniden barışa ve huzura kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"nda konuştu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:
 
Dün Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı bir kez daha kınıyorum.
 
Türkiye, tüm imkanları ve tüm kalbiyle dost ve  kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir.
 
Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal  terk etmesiyle bölge yeniden barışa ve huzura kavuşacaktır.
 
Bölgede Dağlık Karabağ'ın işgaliyle başlayan krize artık bi son verilmesinin vakti gelmiştir.

Yaşanan son gelişmeler gerçekçi ve adil çözüm yöntemlerini devreye sokmaları konusunda bir fırsat tanımıştır. 

(Artık hesap vakti geldi) diyen Azerbaycan, ister istemez  kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır.

Küresel siyasetin son birkaç aydır Akdeniz eksenli  gelişmelerle şekillendiğini söylemek yanlış bir tespit olmayacaktır.
 
Akdeniz'de yapılan her hamlenin, atılan her adımın ülkemizin  güvenliğine, hak ve menfaatlerine doğrudan etkisi bulunuyor.
 
Bir damla petrolü, bir gram altını oluk oluk akan insan  kanından çok daha değerli gören sömürgeci zihniyet, Akdeniz'i bir barış ve  medeniyet denizinden, kan ve gözyaşı deryasına dönüştürdü.
 
Türkiye Akdeniz'de gerilimden değil, barıştan, iş  birliğinden, hakkaniyet ve adaletten yanadır.
 
Akdeniz'de Osmanlı medeniyetinin ve barışının mirasçısı bir  millet olarak bu coğrafyada huzur ikliminin yeniden tesis edilmesini  istiyoruz.
 
Osmanlı barışının yerini günümüzde petrol, doğal gaz ve  menfaat için insanlığın rafa kaldırıldığı vahşi bir düzen aldı.
 
Türkiye ve KKTC'nin içinde adil şekilde yer  almadığı hiçbir denklemden Akdeniz barışı çıkmaz.
 
Özellikle Avrupa Birliği, diplomasi fırsatlarını  değerlendirmediği gibi Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin şımarıklıklarına boyun eğdi.
 
Gelin, hep beraber Akdeniz'i tekrar bir barış havzasına  çevirelim. Gelin, yeni husumetlerle Akdeniz'in ak sularını kirletmeyelim.

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